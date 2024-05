«Євробачення-2024»: під яким номером виступатимуть у фіналі представниці України

Після закінчення двох півфіналів «Євробачення-2024» учасники дізналися порядок своїх виступів у фіналі конкурсу, який відбудеться у суботу, 11 травня. Про це повідомляють на офіційному сайті «Євробачення».

Представниці України Аlyona Аlyona та Jerry Heil виступатимуть другими. Напередодні, під час жеребкування після першого півфіналу, українські співачки витягнули папірець з написом «Вибір продюсера». Тому організатори конкурсу самі визначили порядковий номер виступу учасниць. «Вибір продюсера» за задумом організаторів, має збалансувати гранд-фінал і дасть змогу гармонійно розмістити енергійні та романтичні номери учасників протягом шоу.

Порядок виступів у гранд-фіналі:

1. Швеція | Marcus & Martinus — Unforgettable

2. Україна | alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

3. Німеччина | ISAAK — Always On The Run

4. Люксембург | TALI — Fighter

5. Нідерланди | Joost Klein — Europapa

6. Ізраїль | Eden Golan — Hurricane

7. Литва | Silvester Belt — Luktelk

8. Іспанія | Nebulossa — ZORRA

9. Естонія | 5MIINUST x Puuluup — (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

10. Ірландія | Bambie Thug — Doomsday Blue

11. Латвія | Dons — Hollow

12. Греція | Marina Satti — ZARI

13. Велика Британія | Olly Alexander — Dizzy

14. Норвегія | Gåte — Ulveham

15. Італія | Angelina Mango — La Noia

16. Сербія | TEYA DORA — RAMONDA

17. Фінляндія | Windows95man — No Rules!

18. Португалія | iolanda — Grito

19. Вірменія | LADANIVA — Jako

20. Кіпр | Silia Kapsis — Liar

21. Швейцарія | Nemo — The Code

22. Словенія | Raiven — Veronika

23. Хорватія | Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim

24. Грузія | Nutsa Buzaladze — Firefighter

25. Франція | Slimane — Mon Amour

26. Австрія | Kaleen — We Will Rave

Раніше повідомляли про те, що цьогоріч оголошувати бали від України на фіналі «Євробачення» 11 травня в Мальме (Швеція) буде Джамала.

