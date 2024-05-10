«Євробачення-2024»: під яким номером виступатимуть у фіналі представниці України
Після закінчення двох півфіналів «Євробачення-2024» учасники дізналися порядок своїх виступів у фіналі конкурсу, який відбудеться у суботу, 11 травня. Про це повідомляють на офіційному сайті «Євробачення».
Представниці України Аlyona Аlyona та Jerry Heil виступатимуть другими. Напередодні, під час жеребкування після першого півфіналу, українські співачки витягнули папірець з написом «Вибір продюсера». Тому організатори конкурсу самі визначили порядковий номер виступу учасниць. «Вибір продюсера» за задумом організаторів, має збалансувати гранд-фінал і дасть змогу гармонійно розмістити енергійні та романтичні номери учасників протягом шоу.
Порядок виступів у гранд-фіналі:
1. Швеція | Marcus & Martinus — Unforgettable
2. Україна | alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
3. Німеччина | ISAAK — Always On The Run
4. Люксембург | TALI — Fighter
5. Нідерланди | Joost Klein — Europapa
6. Ізраїль | Eden Golan — Hurricane
7. Литва | Silvester Belt — Luktelk
8. Іспанія | Nebulossa — ZORRA
9. Естонія | 5MIINUST x Puuluup — (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi
10. Ірландія | Bambie Thug — Doomsday Blue
11. Латвія | Dons — Hollow
12. Греція | Marina Satti — ZARI
13. Велика Британія | Olly Alexander — Dizzy
14. Норвегія | Gåte — Ulveham
15. Італія | Angelina Mango — La Noia
16. Сербія | TEYA DORA — RAMONDA
17. Фінляндія | Windows95man — No Rules!
18. Португалія | iolanda — Grito
19. Вірменія | LADANIVA — Jako
20. Кіпр | Silia Kapsis — Liar
21. Швейцарія | Nemo — The Code
22. Словенія | Raiven — Veronika
23. Хорватія | Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim
24. Грузія | Nutsa Buzaladze — Firefighter
25. Франція | Slimane — Mon Amour
26. Австрія | Kaleen — We Will Rave
Раніше повідомляли про те, що цьогоріч оголошувати бали від України на фіналі «Євробачення» 11 травня в Мальме (Швеція) буде Джамала.160
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