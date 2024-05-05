Кривава і ненависна війна, яку веде російський агресор, забрала у небесне військо ще одного молодого воїна — Миколу Калачика. Йому навіки 33 роки.

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«Микола виріс на Вінниччині, — розповідають у Тульчинській міській територіальній громаді. - Закінчив Хмільницький аграрний центр професійно-технічної освіти й здобув професію лісника. Після навчання працював лісником. Призваний 11 лютого 2023 року на військову службу за мобілізацією. Солдат служив старшим навідником 2-го розрахунку протитанкового взводу. Був вірний військовій присязі, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України».

21 квітня 2024 року внаслідок отриманих поранень в районі населеного пункту Торське Краматорського району Донецької області під час виконання бойового завдання воїн загинув.

Війна, з якою росія прийшла в Україну, забирає життя кращих захисників. Героя поховали з усіма належними військовими почестями, під залпи почесної варти та державний гімн України на кладовищі села Улянівка.

У нього залишились матір, дружина, дві дочки.

«Синочку, ти моє золотко. Я тебе дуже люблю. Спочивай з Богом. І мене чекай. Вічна пам'ять герою. Ти — моя гордість», — написала матір воїна Марія Калачик.

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Раніше повідомлялося про загибель у бою за Очеретине воїна з Рівненщини Володимира Хлопека.

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