Повернувся з Європи, щоб захищати Україну: щемлива історія про 26-річного воїна, який загинув на Донеччині

Тернопільщина зазнала ще однієї непоправної втрати. У Збаражі провели в останню путь свого мужнього земляка, воїна Михайла Старошевського. Він загинув на російсько-українській війні, отримавши смертельні поранення у Нью-Йорку Донецької області. 26-річний юнак, який встиг попрацювати у країнах Європи, повернувся звідти у 2019-му, щоб оберігати рідну землю від окупантів, тому вступив на контрактну службу у 24-ту окрему механізовану бригаду імені Короля Данила.

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«Михайло успішно оволодів необхідними навичками, мріяв стати справжнім офіцером. Розпочав службу у піхотних військах, обороняв Попасну, що на Луганщині. Під час боїв мав поранення, але після реабілітації повернувся у стрій», — йдеться в некролозі. — За героїзм і мужність нагороджений медалями «Операція об’єднаних сил. За звитягу та вірність», «Захиснику Вітчизни», нагрудним знаком «Хрест хоробрих». Ставши командиром відділення першого взводу протитанкових ракетних комплексів, брав участь в обороні Лисичанська, Соледару, Торецька, у визволенні Херсона, стояв на обороні Бахмута, за що нагороджений медаллю «За оборону Бахмута».

Михайла Старошевського поховали на Алеї Героїв у Збаражі

Під час прощання з героєм рідні та близькі згадували зі сльозами на очах юні роки Михайла, його добру і чесну, веселу натуру, притаманну правдивим хоробрим людям.

«А з портрета дивились на них його усміхнені очі, ніби підбадьорюючи: будьте мужні, не здавайтесь, я надихатиму вас із Небес, вестиму за собою, як Пастор. „Пастор“ — це був його позивний…» — зазначається у некролозі.

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Алея Героїв на центральному цвинтарі Збаража поповнилась ще одним синьо-жовтим прапором.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть на війні колишнього хокейного воротаря «Донбасу» та «Сокола», чемпіона Всесвітньої універсіади Дениса Пашинського.

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