В Україні у поминальні дні біля кладовищ будуть чергувати поліцейські. Правоохоронці можуть перевіряти людей, українців просять бути обачними.

Про це заявила заступниця начальника Департаменту комунікацій Нацполіції Юлія Гірдвіліс в ефірі телемарафону.

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«Відповідно у ці дні буде посилений варіант несення служби поблизу кладовищ. Правоохоронці у складі понад 12 тисяч забезпечуватимуть правопорядок. За інформацією Головних управлінь Нацполіції, в регіонах такі поминальні заходи пройдуть на понад 9 000 кладовищ. Окремо хочемо наголосити, що відвідувати у ці дні кладовища або ні — це вибір кожного. Але ми повинні розуміти, що це є відкрита місцевість. Це підвищений ризик. І укриттів, на жаль, поряд там немає», — сказала вона.

Представниця поліції закликала українців бути обережними на кладовищах, обмежити час перебування, а також пам'ятати, що є регіони, в яких діє вибіркова заборона на відвідування кладовищ. Це Житомирська, Донецька, Херсонська та Харківська області. На інших кладовищах в регіонах, наприклад на Чернігівщині, визначено конкретна кількість тих місць, куди люди можуть прийти і де може бути безпечно.

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«Це пов'язано з мінною небезпекою та ще не всі роботи із розмінувань на деокупованих територіях завершені. Окрім того, звертаємося до громадян, які проживають у прифронтових регіонах. Щоб вони уникали в ці дні відвідування кладовищ, що безпосередньо пов'язано з безпекою. Закликаємо також не ігнорувати сигналів повітряної тривоги, однозначно прямувати з місць скупчення людей», — додала речниця.

Вона нагадала, що у разі виявлення вибухонебезпечних предметів потрібно негайно телефонувати до профільних служб чи звертатися до правоохоронців, які поблизу кладовища несуть службу. Крім того, не виключають обстріли з боку ворога.

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«Наряди поліції будуть нести службу саме поблизу кладовищ. І звичайно, що у разі виявлення підозрілих осіб чи звернення громадян, які вказують на таких осіб, будуть негайно реагувати. Можуть вибірково перевіряти людей. І основна задача — уникнути будь-яких правопорушень чи провокацій», — заявила Гірдвіліс.

Зазначимо, що в Україні з 12 до 15 травня проходять поминальні дні. У цей період українці традиційно відвідують кладовища. Проте в умовах війни громадян закликають обмежити відвідування кладовищ через ймовірність обстрілів. До прикладу, на Великдень, 5 травня, росіяни декілька разів атакували Харків. Внаслідок обстрілів понад 10 людей отримали поранення, зокрема, серед травмованих була дитина.

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