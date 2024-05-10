Ексголовнокомандувач Естонії розкритикував заяви Макрона та ЄС: про що йдеться

Європейський союз не виконує своєї частини ні у питаннях військової підтримки України, ні в питаннях фінансування такої допомоги, ні в її кількості та швидкості надання. Про це заявив депутат Європейського парламенту, ексголовнокомандувач Естонії генерал-лейтенант Ріхо Террас у коментарі Guildhall.

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«Це абсолютно неприйнятно! Ми скаржимося на США, на затримки допомоги Україні з їхнього боку, але Європейський союз не виконує своєї частини, навіть щодо фінансування (військової допомоги Україні. — Авт.). Це просто абсурд! — обурився політик.

Також він прокоментував нещодавні заяви президента Франції Еммануеля Макрона.

«Як приклад, давайте подивимося на Францію, яка робить гучні заяви щодо підтримки України, каже, що ця підтримка триватиме стільки, скільки знадобиться, і водночас передбачає 0,01% власного ВВП на таку підтримку України. Це знову просто абсурд! Естонія запропонувала, щоб кожен член НАТО визначив 0,25% власного ВВП для допомоги українцям, але лише кілька країн підтримали цю пропозицію», — сказав європарламентар.

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За його словами, ЄС робить недостатньо для надання допомоги Україні.

«Так, ми ведемо роботу, але цього недостатньо, ні у швидкості надання такої військової допомоги, ні в її кількості. Це має бути змінено», — додав Ріхо Террас.

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Раніше зі схожою заявою виступив представник Литви в Європейському парламенті Пятрас Ауштрявічюс. Зокрема, він заявив, що країни ЄС сильно запізнюються з наданням військової допомоги Україні, оскільки надто повільно розгортають потужності свого військово-промислового комплексу.

У Європарламенті також закликали купувати зброю для України, одночасно інвестуючи у ВПК ЄС. Депутат Європейського парламенту від Румунії, член комітету із закордонних відносин Драгош Тудораке вважає, що підхід Європейського союзу до озброєння України має містити два напрями — виділення коштів на закупівлю озброєнь на світовому ринку та виділення коштів для інвестицій у нарощування виробничих потужностей військово-промислового комплексу ЄС.

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Раніше Ріхо Террас заявив, що західні країни мають докласти серйозних зусиль, щоб допомогти Україні, тому що вона вичерпує свої сили.

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