«Ми зробили недостатньо»: британський міністр шокував своєю заявою про Україну

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон, який вважає, що якщо путіна не зупинити в Україні, він повернеться за новими жертвами, заявив, що розуміє, що недостатньо зроблено для підтримки України, але в той же час бачить багато позитивних змін. Про це він розповів в інтерв’ю «Голосу Америки».

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«Так, звичайно, вражає, наскільки Захід був єдиним у риториці. Ви бачили, якою реакція Європейського союзу була у 2014 році. У 2022-му країни були цілком єдиними і майже повністю згуртовані. Ми бачимо розширення НАТО, до якого приєдналися Швеція та Фінляндія. Подивіться на Німеччину, яка традиційно не є постачальником зброї, почала надавати зброю Україні. Є багато позитивних змін. Але чи зробили ми достатньо разом? Ні. Україна не має достатньо снарядів. Україна потребує підтримки Сполучених Штатів. Україні потрібно більше фінансування, а також озброєння. Тому ми повинні бути вірними тому, що ми сказали, ми кажемо, що підтримуємо Україну, ми віримо в українців. Тоді ми повинні доводити це за допомогою зброї, грошей, дипломатичної, військової та моральної підтримки».

На його думку, теорії змови зі сторони рф могли переконати деяких людей, але він не думає, що вони переконали людей у Європі.

«Я думаю, що єдина невизначеність, яка була, це невизначеність щодо того, якщо ми допоможемо Україні, чи це переведе цю війну на інший рівень? Зараз ми бачимо, що ні, допоки ми постачаємо зброю українським військам, щоб вони захищали свою країну. Це наше абсолютне право здійснювати таку підтримку, і право України взяти цю зброю та використовувати її для захисту своєї країни».

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Девід Кемерон додав — трагедія полягає в тому, що вони з колегами повинні зробити більше, щоб дозволити Україні виграти цю битву, відштовхнути росію.

«Це і так зайняло надто багато часу. Цей шлях, який ми почали з дискусій щодо усієї моралі війни, до того, де ми є зараз з військовою підтримкою. Але навіть того, що ми маємо зараз, недостатньо. Є країни, яким потрібно проаналізувати своє озброєння, а також те, що вони надають Україні, і зробити свої ресурси більш доступними для України».

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Раніше «ФАКТИ» публікували думку майбутнього командувача Силами оборони Естонії про рішення Заходу заборонити ЗСУ наносити удари по території росії: «Це була явна дурість».

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