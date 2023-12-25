Ріхо Террас, член Європейського парламенту і колишній керівник Сил оборони Естонії, заявив, що західні країни повинні докласти серйозних зусиль, щоб допомогти Україні, тому що вона вичерпує свої сили. Раніше у «ФАКТАХ» публікувався коментар Бена Ходжеса: «Через нерішучість Заходу війна в Україні триватиме ще як мінімум рік».

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«Україна вичерпує свої сили. А також у неї закінчуються техніка і зброя. І у росії теж не так багато. Але їм зараз вдається зібратися для цього конкретного різдвяного наступу. Ви бачите, як це відбувається. путін має звичку руйнувати Різдво», — сказав Террас в інтерв'ю ERR.

Також він додав, що оскільки росія зараз дуже суттєво посилила свій військовий тиск на Україну, попереду два дуже важливих тижні.

«Ви бачите, що вони просуваються вперед у різних місцях. Це критично, — сказав Ріхо Террас. — Я вважаю, що насправді політичні кола розуміють, що Україна потребує військової підтримки. Якщо фронт розвалиться, і росіяни зможуть забрати щось звідкись у великому масштабі, це буде поганим сигналом для всього світу. Що насправді найсильніший військовий альянс у світі разом з країнами-однодумцями по всьому світу не може протистояти автократичним державам. Я не думаю, що це зайде так далеко, але загроза, звичайно, існує, і саме тому ми повинні бути повністю відданими Україні».

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За словами Терраса, Європейський парламент також має відіграти свою роль.

«Я думаю, що від парламенту залежить, чи буде це питання актуальним і чи буде воно постійно перебувати на порядку денному. Парламент загалом був дуже проукраїнським, більше, ніж держави-члени. Але все ж таки я думаю, що саме від парламенту залежить, щоб це питання не зникло, і щоб депутати Європарламенту постійно тримали його на порядку денному Комісії».

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Раніше «ФАКТИ» публікували коментар генсека НАТО: «Україна назавжди вийшла зі сфери впливу росії».

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