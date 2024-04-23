Пенсії в Україні: якому виду виплат віддати перевагу і як перейти з одного на інший

Українське законодавство надає право громадянам обирати з-поміж різних видів пенсій. Зокрема, можна перейти на інший вид виплат — за віком, за інвалідністю чи у зв'язку із втратою годувальника.

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Втім, спочатку треба проконсультуватися, який з видів пенсій вигідніше отримувати людині, яка вийшла на заслужений відпочинок. Адже, як пишуть novyny.live, якщо пенсіонер має інвалідність третьої групи і достатній страховий стаж, то у такому разі пенсія за віком буде вигіднішою, аніж пенсія за такою групою інвалідності. Річ у тім, що за правилами, пенсіонер з інвалідністю третьої групи може отримувати тільки 50% пенсії за віком.

Проте переходити з одного виду пенсії на інший не є доцільним у разі, якщо людина з третьою групою інвалідності ще не досягла пенсійного віку, але вже має повний стаж. За таких умов пенсію з інвалідності можуть призначати одразу у сумі пенсії за віком, тобто у повному обсязі.

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Водночас для громадян з першою та другою групою інвалідності рішення залежить від віку та стажу. Є велика ймовірність, що пенсія з інвалідності буде вигіднішою за пенсію за віком за таких умов.

Для того, щоб перейти з одного виду виплат на інший, потрібно звернутись у Пенсійний фонд України з відповідною заявою. Дата початку нарахування нових виплат стартує з дня подання заяви на основі документів, які вже наявні у пенсійній справі.

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Пенсія з інвалідності призначається, якщо людина втратила повну чи часткову працездатність внаслідок хвороби, а також каліцтва, не пов'язаного з роботою та інвалідності з дитинства:

для осіб з інвалідністю першої групи — 100% пенсії за віком;

для осіб з інвалідністю другої групи — 90% пенсії за віком;

для осіб з інвалідністю третьої групи — 50% пенсії за віком.

Для отримання пенсії за віком українці, які досягнули пенсійного віку (60 років), мусять мати щонайменше 31 рік стажу, у 63 роки — від 21 до 31 року; у 65 років — від 15 до 21 року. Варто зауважити, що кожен вимоги до страхового стажу збільшуються на один рік і це триватиме до 2028 року. Розмір пенсії цього виду залежить від тривалості страхового стажу та розміру зарплати.

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Матеріал «Пенсію можна збільшити: названо 4 „лайфхаки“ легального підвищення виплат» читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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