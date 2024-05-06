Керівництво «Привату» звернулось до пенсіонерів, які отримують виплати на карту: в чому справа

Багато хто з пенсіонерів віддають перевагу отриманню пенсії на банківські картки ПриватБанку як найбільшого державного банку країни. На жаль, іноді розмір банку не стає еквівалентом стабільності виплат.

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Про це свідчать відгуки на порталі Міністерства фінансів України, пише профільне видання.

Так, один з пенсіонерів оформив картку для виплат ще у березні, але пенсію на неї так і не нарахували. Як пояснили у Пенсійному фонді України, пенсійні виплати не дійшли, оскільки Фонд не отримав від банку необхідні документи для зарахування пенсії.

Як отримати пенсійні виплати на банківську картку

Як повідомили співробітники ПриватБанку, пенсіонер може прискорити отримання пенсійних виплат самостійно. Для цього після оформлення пенсійної картки йому потрібно повідомити її реквізити Пенсійному фонду України.

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Отримати довідку про реквізити рахунку для нарахування пенсії можна через додаток «Приват24». Для цього потрібно:

Зайти в додаток «Приват24».

Обрати меню «Сервіси» — пункт «Послуги» — «Довідки» — «Стандартні довідки» — «Реквізити».

Обрати картку та натиснути «Сформувати довідку».

Подати заяву про зміну банківських реквізитів до Пенсійного фонду можна у найближчому сервісному центрі ПФУ або через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду в розділі «Пенсіонерам» — «Заява на внесення змін до електронної пенсійної справи». РЕКЛАМА

Також нагадаємо про важливі законодавчі новації, які вже незабаром напряму вплинуть на розмір пенсії тих співвітчизників, хто тривалий час пропрацював на території країни-агресора.

Фото privatbank.ua/

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