До кого у двері «постукає» СБУ? Ухилянтів і «адвокатів» пропонують залякувати спецслужбами

З посиленням мобілізації в мережі з'являється все більше порад для військовозобов'язаних, як уникнути призову. Ба більше, поради роздають далеко не завжди компетентні «фахівці», і своїми діями вони можуть нашкодити не стільки мобілізації, скільки самим людям.

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Про це пише «Фокус».

Соціальні мережі переповнені порадами, як уникнути мобілізації. І не завжди ці самі поради лунають від професійних адвокатів і правозахисників. Нещодавно українська телеведуча Наталія Мосейчук звернулася до нібито таких адвокатів, які, на її думку, шкодять країні, допомагаючи військовозобов'язаним розібратися в тонкощах мобілізаційного законодавства. Журналістка зазначила, що такими людьми займеться Служба безпеки України.

«Хочу звернутися до всіх псевдоадвокатів, недовго пісенька грала, СБУ постукає у двері кожному, букетно-цукерковий період закінчується. Це не означає, що закінчується демократія. Але краще не говорити дурниці й те, що шкодить країні», — зазначила телеведуча під час ефіру свого ток-шоу на Youtube-каналі.

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Мосейчук також вважає, що після 18 травня, коли набуде чинності новий закон про мобілізацію, більшість військовозобов'язаних пройдуть через ТЦК, оскільки ситуація на фронті важка, і не час «жарти жартувати».

Профілактичні бесіди

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То чи можуть співробітники СБУ «постукати в двері кожному», хто записує відеоролики в TikTok і інших соцмережах, розбираючи мобілізаційне законодавство?

Таке запитання представники видання поставили ексспівробітнику спецслужби Івану Ступаку. Згідно його відповіді, СБУ займаються насамперед контррозвідкою — ловлять диверсантів, терористів, одним словом, усіх тих, хто працює на користь ворога. Однак це не означає, що кожен, хто не згоден з діями української влади, привертає увагу спецслужб.

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«Так, у нас війна, є військова цензура, але ми не повинні скочуватися в диктатуру. Інакше спочатку постукають у двері тим, хто говорить про мобілізацію, потім тим, хто критикує владу, потім ЗМІ закриють. Ми ж розуміємо, куди може зайти такий підхід», — міркує Ступак.

Експерт пояснює, що спецслужби діють точково й опрацьовують різні історії. Співробітників СБУ можуть зацікавити люди, які ведуть активну публічну діяльність, що становить загрозу для нацбезпеки України. Наприклад, людина виконує замовлення російських спецслужб, і цьому є докази.

«Якщо людина через анонімний телеграм-канал виконує завдання ФСБ — знімає ролики на тему мобілізації, і за це отримує гроші на банківську картку, СБУ, намагаючись перехопити повідомлення в таких ТГ-каналах, виявлять, що з конкретного номера ведеться комунікація. І така людина буде під підозрою», — зазначає Ступак.

Тим, хто потрапляє в поле зору спецслужб, не обов'язково відразу вручають підозру. Можуть просто викликати на профілактичну бесіду, якщо людина поки що не порушила законодавство.

«Є така практика, коли людину офіційно запрошують до СБУ і повідомляють про неприпустимість її дій. Проведу аналогію — ви хочете перейти дорогу на червоне світло, ще нічого не порушили, але вже близькі до того, щоб це зробити. У такому разі вас викликають до СБУ, щоб попередити. Така бесіда не тягне за собою жодних наслідків у рамках законодавства. Усе розраховано виключно на переляк», — продовжує Ступак.

Під час бесіди співробітники СБУ можуть попросити показати телефон. Людина може погодитися на добровільних умовах.

«Потрібно відразу з'ясувати, у якому процесуальному статусі ви перебуваєте. Ви затримані? Вам потрібно зв'язатися з адвокатом? Якщо ні, можна не показувати телефон. Або показати те, про що вас просять, зі своїх рук. Це часто знімає зайві підозри: ви показуєте, що вам нема чого приховувати. Якщо вас примушують, пишете заяву в Генпрокуратуру», — додає експерт.

Право на допомогу

За словами адвоката юридичної компанії Riyako & Partners Миколи Максимова, співробітників СБУ не можуть залучати до мобілізаційних заходів, оскільки це не передбачено законодавством.

Що стосується висловлювання телеведучої, яка натякнула, що юристам потрібно обережніше виконувати свою роботу, інакше до них прийдуть спецслужби, на думку експерта, такі заяви неприпустимі.

«Є юристи, адвокати, чиновники, бізнесмени і хто завгодно, хто зловживає становищем і допомагає ухилятися від мобілізації. Якщо можна встановити, що людина систематично надає послуги такого роду, СБУ можуть зайнятися такими питаннями. Але якщо адвокат пояснює людині в рамках закону її права, це не привід для спецслужб займатися такими питаннями», — вважає Максимов.

Експерт додає, що під час воєнного стану адвокати постійно стикаються з перешкодами у здійсненні своєї професійної діяльності. Так нещодавно в Одеській області співробітники ТЦК затримали і силою доставили до військкомату юриста, який надавав безоплатну правову допомогу. Були випадки, коли адвокатів не пускали до військкомату за викликом клієнта. Але людина має право на допомогу в будь-який момент. А законодавцям слід чітко прописувати норми, тоді в юристів не виникатиме необхідності пояснювати кожен пункт на пальцях.

Нагадаємо, що на думку деяких українців, сама Наталія Мосейчук користується «подвійною мораллю», надаючи своєму сину «право вибору» у питанні захисту Батьківщини. Про це українці написали в коментарях до випадку з Дмитром Монатіком, якого правоохоронці та представники ТЦК зупинили посеред Києва, але на вручили повістку.

Фото СБУ

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