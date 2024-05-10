Монатіка затримали посеред Києва представники ТЦК і поліція: чи вручили повістку

В п'ятницю, 10 травня, співака Діму Монатіка зупинили для перевірки документів представники ТЦК та поліції.

Відео з артистом оприлюднило одне з видань, але після того, як воно розлетілося у мережі, Монатік запостив його в свій Instagram.

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38-річний Дмитро запевнив, що це вже не перша перевірка, і всі його дані оновлені.

«Бачу, що по ЗМІ розлітається це відео. Так, це правда. Представники ТЦК дійсно зупинили мене на Хрещатику, ввічливо спитали чи оновив дані та попросили на перевірку військовий квиток. На військовому обліку стою. Дані поновив. Це вже не перша перевірка, адже я багато їжджу між українськими містами і такі перевірки проходять постійно, як і для всіх громадян України. Після того, як перевірили дані та облік — відпустили», — написав артист.

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Звичайно, задоволення і радість співака можна зрозуміти, але багато українців не поділяють їх.

«Чому не дали повістку?», «Не всім так везе», «Скоро сидітимеш у Мосейчук і будеш розповідати, як всі ухилянти повинні йти на фронт», — пишуть в коментарях українці.

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Багатьох злить, що влада проявляє «двійні стандарти».

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«То 27 річний синуля Мосейчук „має свій вибір“, а наші діти — ні; то Монатіка ввічливо відпускають, а інших — ні», — сумно констатують учасники обговорення.

Також українці мають образу на владу, яка за 2 роки агресії так і не створила систему справедливої мобілізації.

Так «безвинний» пост співака визвав цілу зливу обговорень в Мережі.

Зазначимо, що «масла у вогонь» додають і різні інформаційні вкиди — наприклад, про те, що в Києві Печерська райдержадміністрація запросила від голів місцевих об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) списки військовозобов’язаних, які потрібно передати до ТЦК та СП.

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