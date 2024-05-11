День матері-2024: історія свята, гарні листівки та привітання
Зазвичай у травні у світі відзначають День матері — міжнародне та локальне свято на честь матері сім'ї, а також материнства, материнських зв'язків та впливу матерів у суспільстві.
В Україні його відзначають вже більше 20 років у другу неділю останнього місяця весни. У світі це стали робити значне раніше. Так, у 1907 році американка Анна Джарвіс з Філадельфії виступила з ініціативою вшанування матерів і їхньої ролі у житті кожної людини у пам'ять про свою мати, Анну Марію Рівз-Джарвіс, відому громадську діячку, що боролася за розвиток галузі охорони здоров'я у США. Джарвіс написала листи до державних установ, законодавчих органів і видатним особам із пропозицією один день у році присвятити вшануванню матерів. У 1910 році штат Вірджинія першим визнав День матері офіційним святом.
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Матусю, вітаю зі святом,
Бажаю здоров’я багато.
Щасливо та радісно жити,
Всі миті найкращі цінити!
Ти краща у світі, матуся,
Тобою пишаюсь, милуюсь.
Найкращого всього бажаю,
Подяку за все промовляю!
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Улюблена мамо, дякую тобі за все, що ти для мене зробила і продовжуєш робити! Без тебе я б ніколи нічого не досягла. твоя турбота і материнське кохання завжди і всюди мене оберігають. Будь щаслива, рідна, міцного тобі здоров'я та довгих років життя. Люблю і цілую!
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З Днем матері, мамо, тебе я вітаю
Та довгих і радісних років бажаю,
Здоров’я хай буде у тебе, кохана,
А ти завжди ніжна, як квітка весняна,
Благаю тебе, не сумуй, моя мила,
Будь радісна та неодмінно щаслива!
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Материнство — це стан, а покликання. Матерями стають через біль та сльози, але будь-які складнощі стоять посмішки на дитячому обличчі та радісного сміху щасливої дитини. І саме це надає сили. Вітаємо всіх матерів із їхнім днем і бажаємо ніколи не забувати того щастя, що принесли їм їхні діти.
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В День матері, ласкава ненько,
Вклоняюся тобі низенько.
Бажаю, люба, не хворіти,
Не сумувати, лиш радіти.
Зичу усмішок багато,
У найкраще в світі свято.
Добра, миру та везіння,
Божого благословіння!
Нагаємо, що Днем батька в Україні з 2019 року офіційно стала третя неділя червня.
Фото Pixabay20
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