Сморід та неприємний запах підуть назавжди: як копійчаний лайфхак допоможе легко очистити пральну машину

Багато українських господинь, які обізнані з тонкощами роботи пралок у різних режимах, іноді стикаються з тим, що з часом пральна машинка починає неприємно пахнути всередині.

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І цей сморід переходить на речі після прання, що навряд чи приносить гарний настрій. Втім, прибрати неприємний запах з пралки дуже легко, копійчаний лайфхак розкрила блогерка Керрі Стедман, пише Styler із посиланням на відео, яким жінка поділилася в Instagram.

Для того, щоб прибрати неприємний запах, і при цьому почитати пральну машинку, блогерка радить спробувати бюджетний лайфхак, в якому будуть задіяні всього лише дві речі: лимон і трохи зубної пасти.

Просто розріжте цитрус навпіл, кожну половинку намажте зубною пастою. Попередньо приберіть із лимона всі кісточки.

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Потім блогерка радить кинути цитрус з пастою в барабан пральної машинки та увімкнути режим швидкого прання.

«Зубна паста трохи абразивна і допомагає видалити цвіль, а кислота в лимонному соку має природні антибактеріальні властивості і відмінно видаляє бруд і бактерії», — стверджує жінка.

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Блогерша запевняє, що машинка стане чистою і буде приємно пахнути після такого очищення. За її словами, завдяки такому лайфхаку можна економити на спеціальних засобах для прання.

У відгуках читачі оцінили ефект від поради.

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«Читайте поради від виробників, вони допоможуть не доводити машинку до такого стану», «Це набагато дешевше за покупну хімію, вау!», «Я спробувала цей метод. Спрацювала, пахне чудово», — пишуть вони.

Також нагадаємо, що відомий майстер з ремонту пралок переконаний, що пральна машина, як автомобіль, потребує постійного догляду. Господиням потрібно не тільки «правильно» завантажувати машинку, а й робити їй профілактику, особливо — чистити фільтри.

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