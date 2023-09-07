Як часто потрібно чистити пральну машину від накипу і чому час від часу потрібно запускати прання з однією шкарпеткою (відео)

Будь-яка техніка любить регулярний догляд, в тому числі й пральна машина. Адже при ігноруванні правил експлуатації, зокрема, нехтуванням очищенням накипу, вона може передчасно вийти з ладу.

Накопичення вапняного нальоту на нагрівальних елементах пральної машини може знизити її ефективність, оскільки для нагріву води потрібно більше енергії. А регулярне видалення накипу дає змогу заощадити електроенергію і, отже, гроші, нагадує Ukr.Media.

Накип може накопичуватися і з часом пошкодити машину, вражаючи такі деталі, як барабан і нагрівальні елементи. Отже, видалення накипу допомагає продовжити термін служби пралки.

До того ж, залишки вапняного нальоту можуть погіршити якість прання: накип впливає на чистоту білизни та може стати причиною появи плям і неприємних запахів.

В цілому, частота видалення накипу залежить від різних факторів. Загальне правило полягає в тому, щоб проводити цю процедуру кожні 3−6 місяців. Точний проміжок часу залежить від частоти експлуатації пристрою та жорсткості води.

Існують спеціальні засоби для видалення накипу для пральних машин. При цьому багато хто не знає, що можна використовувати і побутові засоби. Наприклад, підійдуть оцет або лимонна кислота.

Варто запустити пральну машину без білизни, але із засобом для видалення накипу. Це дасть змогу ретельніше очистити всі деталі та механізми всередині.

Також у холостому режимі радять запускати прання, поклавши в машинку шкарпетку — це допоможе очистити деякі гумові деталі.

Після виконаних маніпуляцій можна приступати до стандартної експлуатації пристрою. Результат буде помітний неозброєним оком. Пральна машина працюватиме набагато ефективніше, ніж до очищення.

Також пралку можна почистити за допомогою засобу для посудомийки — дві таблетки потрібно покласти у порожню пральну машину, встановити максимально високу температуру та режим віджимання, а також додатковий цикл полоскання.

Фото Pixabay

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