На українців чекає підвищення податків: на скільки зростуть ПДВ та військовий збір

Про те, що в Україні можуть збільшити основні ставки податків, говорили ще на початку року.

Як пише OBOZ.UA із посиланням на співрозмовників в уряді, зміни розроблятимуть у Мінфіні та невдовзі передадуть на розгляд до Верховної Ради. Це має компенсувати зростаючі витрати на оборону країни.

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ПДФО та військовий збір. Наразі українці сплачують 18% податку на доходи (ПДФО) та 1,5% військового збору. У сумі податкове навантаження становить 19,5%. При цьому, якщо ПДФО розподіляється між місцевим та державним бюджетом, то військовий збір напряму йде до центральної скарбниці і поповнює бюджет на оборону.

Не виключено, що військовий збір буде підвищено до 5%. Збільшення ставки військового збору, ймовірно, може принести до бюджету близько 94 млрд грн.

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ПДВ. Наразі українці платять налог на додану вартість (ПДВ) у розмірі 20%. Цей податок сплачує бізнес, однак його вартість відображається у цінниках на всі товари. Точні цифри підвищення ще не відомі, але не менше ніж 2−3%.

Видання пише, що наразі не відомо, скільки грошей не вистачатиме в бюджеті на оборону, але, ймовірно, йдеться про близько 400 млрд грн. Підвищення ПДВ на 2% може збільшити бюджет України приблизно на 70 млрд грн. Якщо ж ПДВ зросте на 3%, то бюджет може отримати понад 100 млрд грн.

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Нагадаємо, що українці мають щорічно також сплачувати податок на нерухомість: для квартири це понад 60 квадратів, а для будинку — 120 квадратів, у разі володіння і квартирою, і будинком — понад 180 квадратних метрів.

Фото Pixabay

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