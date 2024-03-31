Якщо не встигнете до вересня, заплатите штраф: що відомо про пільги при сплаті податку на нерухомість

Незважаючи на війну, мобільні оператори в Україні підвищують ціни на свої послуги, а уряд не збирається доплачувати гроші за «недодану» індексацію.

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В той же час від «пересічних українців» вимагають вчасно платити податки, зокрема — податок на нерухомість, нагадує профільне видання.

Як відомо, податок на нерухомість щороку мають сплачувати громадяни, які мають зайві квадратні метри. Для квартири це понад 60 квадратів, а для будинку — 120 квадратів, у разі володіння і квартирою, і будинком — понад 180 квадратних метрів.

Квитанції на оплату податку на нерухомість надходять до 1 липня, на оплату дається рівно 60 днів. Тобто до 1 вересня потрібно сплатити податок. Якщо цього вчасно не зробити, то не уникнути штрафів. Так, запізнення з оплатою на 30 днів автоматично збільшить суму податку на 10%, а понад місяць — на 20%.

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Скільки доведеться заплатити за квартири та будинки у 2024 році

Розмір податку на нерухомість встановлює місцева влада. Але його розмір не може перевищувати 1,5% мінімальної зарплати на 1 січня звітного періоду.

З 1 січня мінімальна зарплата в Україні становить 7100 гривень, але платити податок у 2024 році будемо за 2023 рік, а це означає, що для розрахунку береться зарплата на 1 січня 2023 року, тоді вона була 6700 гривень.

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Наприклад, якщо ви володієте квартирою із площею 87 квадратних метрів, то сума податку становитиме 2713,5 гривень.

Хто може не платити за зайві квадратні метри

Від податку звільняються фізичні особи, які мають нерухомість:

розташовану на території, де ведуться або велися активні бойові дії;

розташовану на території, яка знаходиться в окупації або була тимчасово окупована росією;

непридатна для проживання у зв’язку з війною.

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Якщо нерухомість знаходиться у частковій або спільній власності

Буває так, що квартира чи будинок перебувають у спільній частковій чи спільній власності кількох осіб, як платити податок у такому разі. Ситуацію прояснила молодший юрист АТ «Місечко та Партнери» Ярина Паш.

Як зазначила юристка, податок сплачується з урахуванням особливостей:

1) якщо нерухомість перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податків є кожен із співвласників за належну йому частку;

2) якщо майно у спільній сумісній власності кількох осіб, але не розділене в натурі, платником податків є одна з осіб-власників, визначена за згодою сторін;

3) якщо нерухомість перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділена між ними в натурі, платником є кожна з цих осіб за належну йому частку.



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