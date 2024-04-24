Горів тракторний завод: дрони ГУР і СБУ атакували кілька російських областей

У ніч на 24 квітня українські ударні дрони успішно атакували об'єкти у Смоленській, Липецькій, Воронезькій, Курській та Білгородській областях рф. Найбільше постраждав перший регіон, де дрони спровокували пожежу у двох паливно-енергетичних об'єктах. Зокрема, йдеться про нафтобаз у районі села Раздорово (10 км від Смоленська).

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Там низка вибухів лунала протягом часу, що підтвердив і губернатор області Василь Анохін.

У свою чергу, глава Липецької області Ігор Артамонов повідомив, що у зв'язку з «падінням безпілотника» в промисловій зоні в Липецьку було введено режим загрози атаки БПЛА. Зокрема, БПЛА атакували Липецький тракторний завод, який виготовляє, крім іншого, шасі для військової техніки.

А у Воронезькій області уламки нібито збитого БПЛА, за офіційними даними, викликали загоряння на території приватного домоволодіння. Проте кадри пожежі у цьому регіоні змушують засумніватися у цій версії.

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Також у Міноборони РФ заявили про знищення 3 БПЛА у Курській області та двох — у Білгородській. Даних про руйнування там поки що немає.

Нагадаємо, що лише 20 квітня на території країни-агресора було атаковано як мінімум три електропідстанції та базу зберігання пального.

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