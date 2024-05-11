путін готує ядерний удар по Україні з території білорусі: що відомо

білорусь, на території якої росія розташувала свою ядерну зброю, приєднується до росії на другому етапі ядерних навчань. Про це заявив російський диктатор володимир путін. Минулі великі російсько-білоруські навчання на початку 2022 року призвели до широкомасштабного російського вторгнення в Україну, зокрема, з території білорусі. Не виключено, що під час цих спільних ядерних «навчань» по території України можуть бути завдані удари тактичними ядерними ракетами. Можливе місце нанесення ударів — захід України з метою зупинити постачання озброєнь українській армії в рамках американської та європейської допомоги. Про це повідомляє Наталія Радіна, головна редакторка сайту Charter97.org.

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«Я б поставилася до такої загрози найсерйознішим чином, — заявляє Наталія Радіна. — Недооцінка загроз у минулому, спроба вважати російсько-білоруські мілітаристські заходи блефом, уже призвела до катастрофічних наслідків. Можна сперечатися з експертами, наскільки такий крок доцільний і ефективний з військового погляду, але те, що два божевільних підстаркуваті диктатори у війні проти України готові йти на будь-які, навіть найбожевільніші, кроки — очевидно. Нагадаю, що відомий американський аналітик та історик Юрій Фельштинський давно попереджає про ймовірність нанесення ударів з території білорусі по країнах-сусідах».

Загроза нанесення ядерних ударів з території білорусі істотно підвищує ймовірність нанесення ударів у відповідь по військових об'єктах. Радіна нагадала, на території білорусі дислокуються та активно використовуються у війні проти України дві російські військові бази — вузол зв'язку ВМФ рф у Вілейці та радіолокаційна станція між Барановичами та Ганцевичами.

Раніше повідомляли про те, що білоруський диктатор лукашенко рапортував про завершення постачання російскої ядерної зброї в білорусь.

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