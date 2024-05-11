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путін готує ядерний удар по Україні з території білорусі: що відомо

15:22 12 травня 2024
Ядерна зброя Росії

білорусь, на території якої росія розташувала свою ядерну зброю, приєднується до росії на другому етапі ядерних навчань. Про це заявив російський диктатор володимир путін. Минулі великі російсько-білоруські навчання на початку 2022 року призвели до широкомасштабного російського вторгнення в Україну, зокрема, з території білорусі. Не виключено, що під час цих спільних ядерних «навчань» по території України можуть бути завдані удари тактичними ядерними ракетами. Можливе місце нанесення ударів — захід України з метою зупинити постачання озброєнь українській армії в рамках американської та європейської допомоги. Про це повідомляє Наталія Радіна, головна редакторка сайту Charter97.org.

«Я б поставилася до такої загрози найсерйознішим чином, — заявляє Наталія Радіна. — Недооцінка загроз у минулому, спроба вважати російсько-білоруські мілітаристські заходи блефом, уже призвела до катастрофічних наслідків. Можна сперечатися з експертами, наскільки такий крок доцільний і ефективний з військового погляду, але те, що два божевільних підстаркуваті диктатори у війні проти України готові йти на будь-які, навіть найбожевільніші, кроки — очевидно. Нагадаю, що відомий американський аналітик та історик Юрій Фельштинський давно попереджає про ймовірність нанесення ударів з території білорусі по країнах-сусідах».

Загроза нанесення ядерних ударів з території білорусі істотно підвищує ймовірність нанесення ударів у відповідь по військових об'єктах. Радіна нагадала, на території білорусі дислокуються та активно використовуються у війні проти України дві російські військові бази — вузол зв'язку ВМФ рф у Вілейці та радіолокаційна станція між Барановичами та Ганцевичами.

Раніше повідомляли про те, що білоруський диктатор лукашенко рапортував про завершення постачання російскої ядерної зброї в білорусь.

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