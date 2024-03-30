білорусь може стати плацдармом: військовий про напад путіна на країни НАТО

Чи може росія напасти на Литву з білоруської території? За оцінками литовської розвідки, рф готується до конфронтації з НАТО. Такий сценарій не виключає й підполковник білоруських ПДВ у запасі Валерій Сахащик. Білоруські військові навчання проходять прямо біля кордону з Литвою. лукашенко особисто приїхав туди, щоб перевірити боєготовність своєї армії.

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Того ж дня диктатор запевнив, що він проти війни й не має наміру ні на кого нападати. Водночас він згадав про провокації, які нібито здійснюють країни НАТО.

У цьому зв'язку полковник Сахащик в інтерв'ю Rzeczpospolita, як повідомляє видання Wiadomosci, передбачає тривожний сценарій розвитку подій.

«білорусь, безумовно, не оголосить війну Литві чи Польщі й не рушить зі своїми військами. Але існує велика ймовірність того, що білорусь може стати плацдармом, на який російський солдат поставить свій брудний чобіт і вирушить через білорусь до Литви або Польщі», — вважає полковник.

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Незалежні білоруські ЗМІ пишуть про ризик російської атаки на Вільнюс. У своїх тезах вони цитують полковника Сахащика.

«З моїх джерел випливає, що росія озброює і посилено оснащує війська засобами радіаційного, хімічного і біологічного захисту, які багато років були занедбані й на них ніхто особливо не звертав уваги», — зауважує полковник Сахащик.

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Військовий також додає, що в білорусі ремонтують дороги, які ведуть саме до Вільнюса.

«Чому вони це роблять? Тому що вони стануть у пригоді, коли ними рухатимуться колони військ. Крім того, нинішні навчання з перевірки боєготовності військ проходили саме на кордоні з Литвою. Раніше це робилося на полігонах, але цього разу чомусь довелося вирушити до кордону, — пояснює Валерій Сахащик. - Треба бути готовим до всього. Ми не повинні бути захоплені путіним зненацька. Інакше це буде катастрофа».

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Тим часом президент Литви Гітанас Науседа підтримав ідею Макрона про відправку військ в Україну і закликав Захід припинити «малювати червоні лінії».

Нагадаємо, через загрозу російського вторгнення НАТО переміщує ракети ближче до кордонів з рф.

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