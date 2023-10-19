Супутникові знімки показують, що росія нарощує ядерний потенціал у білорусі

Аналіз супутникових знімків і матеріалів державних ЗМІ, проведений виданням The Wall Street Journal (WSJ), показує, що країна-окупантка розширює свою здатність використати ядерну зброю проти України, а також країн НАТО. Такий висновок журналісти зробили завдяки аналізу супутникових зображень і матеріалів державних ЗМІ білорусі. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 25 травня москва та мінськ підписали угоду про розміщення ядерної зброї у білорусі.

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Відомо, що навесні 2023 року журналісти почали спостерігати за фото супутника за одним із майданчиків в Осиповицькому районі. Розслідувачі виявили «підказки», які можуть свідчити про те, що цю територію можуть використовувати для зберігання ядерних боєголовок. Рік тому майданчик був засаджений лісом. Але навесні 2023 року на супутникових знімках з'явилися два додаткові шари паркану на місці лісового масиву.

Видання звертає увагу, що така огорожа може бути відмітною особливістю сховища ядерних боєголовок. Схожа огорожа оточує сховище в Калінінграді, стверджують журналісти WSJ.

Зазначимо, що наприкінці літа 2023 року глава ГУР МО Кирило Буданов стверджував, що до білорусі доставили перші ядерні боєголовки. А минулого тижня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що рішення росії розмістити ядерну зброю в білорусі є частиною її кампанії «погроз» і «залякування» сусідніх країн. Крім того, це підкреслює домінування москви над мінськом.

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Нагадаємо інтервю генерала Залужного The Washington Post про загрозу застосування росією ядерної зброї: «Мене це зовсім не зупиняє».

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