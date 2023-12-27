«Великий крок до ескалації війни»: лукашенко заявив про завершення постачання до білорусі ядерної зброї з рф

Самопроголошений глава білорусі повідомив, що вся ядерна зброя з рф, яку їм мали поставити, вже на місці. Про це пише видання «Зеркало» з посиланням на пресслужбу лукашенка.

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«Давно. Я ж говорив уже, коли закінчилося постачання. Ще у вересні, по-моєму, або в жовтні. На початку жовтня остання. Усе на своїх місцях у хорошому стані», — повідомив олександр лукашенко та додав, що у країні «тривають навчання», до яких долучають колишніх «вагнерівців».

«Вони працюють сьогодні у нас у підрозділах, передають досвід», — додав він.

Зазначимо, що 16 червня президент рф володимир путін заявив, що перші тактичні ядерні снаряди доставили в білорусь, додавши, що до кінця літа росія цю роботу виконає повністю. 27 червня лукашенко сказав, що більшу частину російської тактичної ядерної зброї вже завезено в країну.

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У середині вересня залізничники розповіли, що в білорусь продовжують завозити ядерну зброю з росії.

Раніше Павло Аксьонов, кореспондент ВВС з питань оборони, стверджував, що розміщення в білорусі російської тактичної ядерної зброї — «великий крок у напрямку ескалації війни в Україні».

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«путін неодноразово згадував про ядерну зброю, проте конкретний практичний крок він зробив лише одного разу, коли оголосив про зупинення дії договору СНО-ІІІ. При цьому навіть словесна загроза застосування ядерної зброї, головна властивість якої — стримування, сама по собі є дією, яка вкрай негативно впливає на стратегічну стабільність у світі. Що вже казати про практичне переміщення зарядів, хоч і тактичних, до зони бойових дій», — коментував він.

Як раніше писали «ФАКТИ», лукашенко пояснив, навіщо білорусі ядерна зброя.

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