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ЄС хоче надати Україні гарантії безпеки: що про це відомо

19:23 12 травня 2024
прапори ЄС та України

Україна вже підписала безпекові угоди з низкою провідних країн Заходу. За повідомленням ЗМІ, Європейський Союз погодив гарантії безпеки для України. Заходи забезпечують політичну, військову та економічну підтримку країни, яка зазнала нападу з боку росії, повідомляє Welt am Sonntag, посилаючись на конфіденційний проєкт безпекових зобов'язань, узгоджений відповідальними послами ЄС. Згідно з проєктом, зобов'язання діятимуть до вступу України в ЄС і НАТО, пише T-online.

Наразі проєкт допрацьовується між Європейською службою зовнішньої діяльності (ЄСЗД) та урядом у Києві, повідомляє газета. Таким чином, гарантії безпеки мають набути чинності найпізніше на початку липня цього року.

Згідно з повідомленням, ЄС запевняє Україну в негайних консультаціях у разі подальших атак, але обидві сторони повинні домовитися про це заздалегідь. Звіт опосередковано виключає можливість того, що солдати ЄС візьмуть участь у бойових діях проти росії разом з українськими солдатами у разі атак. Однак Брюссель пообіцяв Києву продовження поставок летальної і нелетальної зброї, продовження навчання солдатів, допомогу в реформуванні сектору безпеки, підтримку в розмінуванні території країни і співпрацю в захисті від гібридних загроз і кібератак. ЄС також зобов'язується надати Україні масштабну підтримку у відновленні.

Раніше повідомляли, що президент Макрон назвав умови, за яких Франція може використати ядерну зброю, а також було названо умови, за яких НАТО вступить у війну з росією.

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