«Можемо застосувати»: Макрон про умови, за яких Франція може використати ядерну зброю

Президент Франції Еммануель Макрон, який прагне лідерства в Європі, заявив, що «ця війна, яку розв’язала рф проти України, нехтує міжнародним правом і міжнародними кордонами Європи». Про це він сказав в інтерв’ю медіагрупі Ebra.

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«Я сподіваюся, що з огляду на те, що ми робимо — Сполучені Штати, німці, ми — в найближчі місяці українці зможуть чинити більший опір, - сказав Макрон. — Єдиний вихід з цієї війни — це тривалий мир, який поважає міжнародне право і права людей. Якщо ми дозволимо росії перемогти, а Україні капітулювати, це означатиме десятиліття незахищеності для румунів, молдован і поляків. Ми дійсно граємо в азартні ігри з нашою безпекою і майбутнім Європи».

Щодо того, чи готова Франція європеїзувати свій потенціал ядерного стримування, то Макрон додав, що існує одна форма захисту — НАТО.

«Як я вже казав, нам треба йти далі і будувати надійну європейську оборону, — сказав він. — Це може означати розгортання протиракетних щитів, але ми повинні бути впевнені, що вони блокують усі ракети і стримують застосування ядерної зброї. Надійність також означає наявність ракет великої дальності для стримування росіян. А ще є ядерна зброя: французька доктрина полягає в тому, що ми можемо застосувати її, коли наші життєво важливі інтереси опиняться під загрозою. Я вже казав, що ці життєво важливі інтереси мають європейський вимір, не вдаючись у деталі, тому що таке стримування сприятиме підвищенню довіри до європейської оборони. Я виступаю за відкриття цих дебатів, які, таким чином, повинні включати протиракетну оборону, зброю далекого радіусу дії і ядерну зброю для тих, хто її має, або хто має американську ядерну зброю на своїй території. Давайте покладемо все на стіл і подивимось на те, що дійсно захищає нас у надійний спосіб. Франція збереже свою специфіку, але готова зробити більший внесок у захист Європи».

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Раніше «ФАКТИ» писали, що ЄС не може замінити допомогу США Україні.

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