Нові гаранти безпеки: Україна підписала угоди з Італією та Канадою

У другі роковини повномасштабного вторгнення рф в нашу країну Україна підписала угоди про гарантії безпеки з Італією та Канадою.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляється на офіційному сайті очільника держави.

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Угода була підписана в рамках візиту до України прем'єрки Італії Джорджії Мелоні та премʼєр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

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«Наші зустрічі з главою уряду Італії завжди змістовні. Важливим результатом сьогоднішньої стало підписання двосторонньої безпекової угоди. Цей документ закладає міцну основу для тривалого безпекового партнерства між Україною та Італією», — сказав Володимир Зеленський.

Своєю чергою, угоду з Канадою він охарактеризував як таку, що «зміцнює позиції українського народу, і особливо українських воїнів».

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«Ми з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Канадою. Документ передбачає виділення Канадою у 2024 році понад 3 млрд канадських доларів макрофінансової та оборонної допомоги Україні», — розповів очільник нашої держави.

Деталі угод поки що невідомі, оскільки текст документів ще не був опублікований.

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Зазначимо, що на Вільнюському саміті НАТО країни G7 підписали декларацію про гарантії безпеки для України, до якої згодом приєдналося ще низка країн. Декларація передбачає укладення двосторонньої угоди між країною-підписантом та Україною. Кожна угода є унікальною.

Перша угода про гарантії безпеки була підписана на початку січня 2024 року з Британією. А під час візиту до Європи у лютому Зеленський підписав відповідні угоди з Німеччиною та Францією. Крім того, вчора угода про гарантії безпеки була підписана з Данією.

Нагадаємо, що сьогодні, у другу річницю ганебного нападу рф на нашу країну, до Києва прибули президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо та інші світові політики.

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