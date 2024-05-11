Чемпіонат України з футболу, 28-й тур, 11—13 травня: результати та відеоогляди матчів, турнірна таблиця

У суботу, 11 травня, поєдинками у Полтаві, Києві, а також «чемпіонським» матчем на «Арені Львів» між «Шахтарем» та «Динамо» (у першому колі донеччани виявилися сильнішими — 1:0) стартує 28-й тур український прем'єр-ліги.

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Чемпіонат України. 28-й тур



11 травня (субота)

«Оболонь» (Київ) — «Рух» (Львів) — 0:0. Юніорські склади — 1:2.

«Ворскла» (Полтава) — «Минай» — 2:3 (Павлюк, 36, Глущенко, 55 — Ременяк, 74, Павлюк, 80, у свої ворота, Вітенчук, 90+11, з пенальті). На 90+2-й хвилині Феліпе («Ворскла») не реалізував пенальті. Юніорські склади — 3:1.

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У 28-му турі УПЛ також зіграють: 11 травня — «Шахтар» — «Динамо» (18:00); 12 травня — «Олександрія» — «Дніпро-1» (13:00), «Чорноморець» — «Металіст 1925» (15:30), «Кривбас» — «Полісся» (18:00); 13 травня — «Колос» — ЛНЗ (15:30), «Зоря» — «Верес» (18:00).

Становище команд:

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1. «Шахтар» — 67 очок (27 матчів);

2. «Динамо» — 63 (27);

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3. «Кривбас» — 54 (27);

4. «Дніпро-1» — 48 (27);

5. «Рух» — 46 (28);

6. «Полісся» — 43 (27);

7. ЛНЗ — 32 (27);

8. «Зоря» — 31 (27);

9. «Ворскла» — 30 (28);

10. «Колос» — 29 (27);

11. «Чорноморець» — 29 (27);

12. «Олександрія» — 27 (27);

13. «Оболонь» — 26 (28);

14. «Верес» — 23 (27);

15. «Минай» — 22 (28);

16. «Металіст 1925» — 22 (27).

Бомбардири: 13 м'ячів — Владислав Ванат («Динамо»); 10 — Данило Сікан («Шахтар»), Віталій Буяльський («Динамо»); 9 — Едуардо Герреро («Зоря»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»); 8 — Олександр Філіппов («Дніпро-1»), Олег Кожушко («Кривбас»), Андрій Ярмоленко («Динамо»); 7 — Андрій Штогрін («Чорноморець»), Максим Задерака («Кривбас»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Назар Волошин («Динамо»), Ілля Квасниця («Рух»); 6 — Дмитро Криськів («Шахтар»), Володимир Бражко («Динамо»), Ігор Краснопір («Оболонь»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Зоря» у перенесеному матчі перемогла в гостях «Колос».

Фото ФК «Ворскла»

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