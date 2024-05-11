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«Будь ласка, не несіть нісенітниці в маси!»: Олександр Коваленко — про загрозу наступу на Харків

17:38 11 травня 2024
Харків

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко прокоментував наступ російських окупантів у Харківській області.

«З приводу 50-ти тисячного угруповання, що наступає на Харків.

Будь ласка, не несіть нісенітниці в маси!

50 тисяч — це загальна чисельність УВ «Північ»! А якщо бути точніше, то майже 53 тисячі із загальною кількістю техніки у вигляді:

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Танки — 400;
ББМ — 1000;
Ствольна артилерія — 1 000;
РСЗВ — понад 100.

При цьому, близько 35 тисяч від цієї маси сил і коштів розподілено вздовж кордону з Україною в Курській, Брянській та Бєлградській областях. Не в одній окремо взятій локації, а вздовж 750 км!

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У бойових діях у прикордонній зоні Харківської області зараз беруть участь підрозділи 7-го ОМСП 11 та 18-ї МСД 11 АК, а також підрозділи 44 АК. Зокрема 30-й МСП 72-й МСД та 128-й ОМСБр.

Причому очевидно, що основні ударні сили 44-го АК досі повністю не розгорнуті в зоні відповідальності корпусу (до початку активних дій повинні були перекинути 3 750 тіл, але не вклалися), у зв'язку з чим активно і використовуються сили 11 АК, зокрема, штурмові роти та кілька батальйонних груп, що говорить про оперування на передньому краї чисельно угрупуванням трохи більше 2 000 тіл, без урахування резервів.

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Тому коли хтось із розумним виглядом говорить про наступ на Харків, угруповання в 50 тисяч… Деталі важливі. Харків'яни і так живуть третій рік поспіль у стані нескінченного стресу. І хоча 50 тисячне угруповання це не та кількість, яка може реально загрожувати місту мільйоннику окупацією, але все ж таки, в епоху і без того масштабного ІПСО рашистів, не додавайте людям нервів, гучними, шокуючими заявами, які мають лише відносне ставлення до реальності", — написав він.

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

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