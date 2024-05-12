Ломаченко нокаутував Камбососа та завоював титул чемпіона світу (відео)

Рано вранці в неділю, 12 травня, на RAC Arena у Перті (Австралія) відбувся бій у легкій вазі за вакантний титул IBF та другорядний — IBO між 36-річним українцем Василем Ломаченком (18 перемог, 12 з них — нокаутом, 3 поразки), який капітулював минулого року перед американцем Девіном Хейні, і 30-річним австралійцем Джорджем Камбососом (21 перемога, 10 з них — нокаутом, 3 поразки).

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Дворазовий олімпійський чемпіон і колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах Ломаченко, який отримує багато критики від співвітчизників за свою позицію та висловлювання поза рингом, і господар рингу розпочали поєдинок обережно, але українець куди активніше (а головне — точніше) провів кінцівки двох стартових раундів. Камбосос намагався різко відповідати, але часто просто розтинав повітря. Наприкінці 3-ї трихвилинки австралієць не на жарт завівся, коли отримав удар після гонга.

Зал (бій відвідали близько 15 тисяч уболівальників) пожвавився в 4-му раунді, коли Ломаченко пристойно побив суперника, у якого грецьке коріння. У 5-му Камбосос, пропустивши лівий бічний, взагалі мало не полетів на настил рингу, але встояв.

Що далі в ліс, то грубші партизани. З кожним раундом перевага Ломаченка все більше не викликала сумнівів. Хоча Камбосос, який боксував із розсіченням над правим оком, все ще сподівався вирішити все одним ударом. Даремно сподівався.

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У 11-му раунді українець потужними ударами по корпусу двічі відправив австралійця у нокдаун, і суддя зупинив поєдинок, зафіксувавши перемогу Ломаченка технічним нокаутом. Такий собі майстер-клас від українця.

Згідно зі статистикою Compubox, Ломаченко, котрий вийшов у ринг після першої з 2021 року дострокової перемоги з українським прапором, але навіть не згадав у своїй промові Україну, завдав 480 ударів, 175 з яких виявилися точними. Камбосос «стріляв» 371 раз, але мети досягли лише 40 його ударів.

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До речі, розподіл гонорару за бій буде 60% на 40% на користь австралійського боксера. Камбосос, який, до речі, прибув на поєдинок із красунею-дружиною, має отримати гарантовані 5 мільйонів доларів, а Ломаченко — трохи більше ніж 3 мільйони.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний Леннокс Льюїс передбачив переможця бою Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі.

Фото X Top Rank Boxing

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