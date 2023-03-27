Використав фото з нацистами: Ломаченко пробив чергове дно, «заступившись» за церкви в Україні

Ексчемпіон світу з боксу Василь Ломаченко, якому дісталося за фото з другом кадирова, продовжує розпалювати ненависть та ворожість співвітчизників до своєї персони.

Перебуваючи у США, де відбувається підготовка до бою з володарем чемпіонських поясів у легкій вазі Девіном Хейні, Василь «паразитує» на церковній темі. Слідом за підтримкою митрополита УПЦ (МП) Антонія Паканича, внесеного президентом України Володимиром Зеленським у санкційний список, Ломаченко виклав на своїй сторінці в Instagram пропагандистське відео, на якому показані наслідки «войовничого атеїзму». При цьому боксер ілюстрував весь цей «шедевр» фотографією часів Другої світової війни з німецькими фашистами на фоні зруйнованого Успенського собору Києво-Печерської лаври.

«Хто слідує за тим, хто вводить розкол, той не успадковує Царства Божого. Хто тримається чужого вчення, той не співчуває стражданню Христовому», — підписав Василь під роликом.

Допис боксера в соцмережах (до речі, його сторінка в Instagram недоступна для перегляду з України) викликав шквал схвалення від підписників із росії, які навперебій захоплюються «сміливістю» Василя, що пішов проти своїх співвітчизників. Ну що ж, такими темпами від Ломаченка, який пробиває одне дно за іншим, відвернуть усі свідомі українці, і він «повчатиме» лише відбитих на голову жителів російських боліт…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній найкращий тенісист України Олександр Долгополов з фронту «оцінив» ідіотизм Ломаченка.

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