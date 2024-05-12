Де безкоштовно дивитись онлайн «Ворскла» — «Шахтар»: розклад трансляцій та прогноз на фінал Кубка України
У середу, 15 травня, на стадіоні «Авангард» у Рівному відбудеться фінальний матч розіграшу Кубка України з футболу між полтавською «Ворсклою» та донецьким «Шахтарем», який достроково став чемпіоном країни.
П'ятнадцять років тому ці клуби вже зустрічалися між собою у вирішальному кубковому поєдинку, і тоді підопічні Миколи Павлова сенсаційно перемогли новоспеченого володаря Кубка УЄФА (1:0), завоювавши перший в історії «Ворскли» трофей.
Зазначимо, що 13-разовий володар Кубка України «Шахтар» у разі успіху випередить «Динамо» за кількістю трофеїв, здобутих за роки незалежності (поки що у «помаранчево-чорних» та «біло-синіх» — по 38 титулів). А «Ворскла», якщо виграє фінал, завоює путівку до єврокубків.
Зазначимо, що у 10 останніх зустрічах у чемпіонаті країни полтавці тричі здолали гранда, один раз зіграли внічию та зазнали шести поразок.
У майбутній битві букмекери бачать явним фаворитом команду Маріно Пушича. Наприклад, контора Vbet ставки на виграш «Шахтаря» в основний час приймає з коефіцієнтом 1,38, на нічию — 5,30, на перемогу підопічних Сергія Долганського — 9,00.
У прямій трансляції фінальний матч Кубка України «Ворскла» — Шахтар" безкоштовно покаже у прямому ефірі (початок — о 19:00) телеканал ICTV 2.
Кубок України. Фінал
15 травня (середа)
«Ворскла» — «Шахтар» 19:00 ICTV 2
Нагадаємо, що за роки незалежності Кубок України вигравали лише п'ять клубів: «Динамо» та «Шахтар» — по 13 разів, двічі — «Чорноморець» та по разу — «Ворскла» і «Таврія»
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» розгромив «Чорноморець» і 20-й раз пробився до фіналу Кубка України.
Фото ФК «Шахтар»83
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