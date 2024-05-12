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Світ

Вояки рф атакували бєлгород: у місті обвалився під’їзд багатоповерхівки

13:43 12 травня 2024
На місці події

У російському бєлгороді, який вже давно страждає від близькості фронту, 12 травня вкотре пролунали вибухи. У мережі повідомляють, що обвалився під’їзд багатоповерхівки.

Губернатор області В'ячеслав Гладков звинувачує Україну в обстрілі та стверджує, що в будинок влучив снаряд.

Своєю чергою, у мережі пишуть, що на будинок впала російська керована авіабомба, адже повідомлень про обстріли з боку ЗСУ не було.

Крім того, з'явились кадри руйнації будинку без обстрілів.

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Зазначається, що під завалами можуть бути люди, а зараз нібито відомо про нібито п'ятьох загиблих — проте інформація не підтверджена.

Також нагадаємо про нічні атаки ГУР на стратегічні промислові об'єкти на півдні росії.

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