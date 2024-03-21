Через атаки на Бєлгород росія відволіклась від лінії фронту

Від початку березня Бєлгородська область рф зазнає регулярних обстрілів і атак. Наразі щонайменше 20 осіб загинуло і близько ста дістали різні поранення. Найінтенсивніші удари припали на середину березня.

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Тепер путін зіткнувся зі зростаючими вимогами поліпшити протиповітряну оборону і посилити охорону кордонів, пише Bloomberg.

Пізно ввечері 19 березня мер Бєлгорода наказав перевезти 9000 місцевих дітей в інші регіони росії з метою «безпеки і наказав школам, розташованим поблизу кордону, закритись раніше на весняні канікули». Він також обмежив доступ до шести прикордонних сіл, починаючи 20 березня.

«Атаки на Бєлгород змушують росію відволікати сили від лінії фронту», — заявила виданню особа, близька до кремля, яка попросила не називати її імені, оскільки вона не має дозволу на публічні виступи.

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За словами співрозмовника, на російській території йде війна.

Раніше легіон «Свобода росії» повідомив, що у ході рейду в бєлгородську та курську області знищено 613 путінських солдатів.

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