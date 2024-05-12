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Світ

Військові цілі уражено: в ГУР розповіли про атаки на три важливих промислових об’єкти росії

11:55 12 травня 2024
Скрін відео з місця подій

У відповідь на просування військ рф на кількох ділянках фронту українські оборонці концентруються на своїх рубежах, готуючись до відбиття ворожих атак.

При цьому здійснюються атаки на важливі військові об'єкти в рф, повідомляє УП.

Як зазначають джерела видання, цієї ночі був атакований Волгоградський нафтопереробний завод.

Крім того, ударні БПЛА уразили нафтобазу «Калуганефтепродукт» у населеному пункті Людинове, а також Новолипецький металургійний комбінат.

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Ці всі атаки — операція ГУР.

Варто додати, що вказані російські об'єкти раніше вже були атаковані українськими спецслужбами. До прикладу, Новолипецький металургійний комбінат щонайменше двічі був під прицілом українських безпілотників.

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Один з найбільших подібних заводів росії, який працює на окупаційні війська, атакували у лютому та квітні 2024 року. За даними ЗМІ, там виробляється сировина для російських компаній, що займаються ядерною зброєю та балістичними ракетами.

Зазначимо, що минулої ночі вибухи пролунали і в Червоноармійському районі Волгоградської області. Згодом стало відомо, що вибухи були на місцевому НПЗ, після цього там виникла пожежа. Крім того, за даними джерел, постраждали установки первинної переробки нафти АВТ-1 і АВТ-6, також було пошкоджено кабель керування повітряними холодильниками і димову трубу печі П-1.

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Нагадаємо, що наприкінці квітня українські БПЛА «завітали» НПЗ та військовий аеродром у Краснодарському краї росії, а днями ЗСУ завдали удару по нафтобазах ворога на території окупованої Луганщини в Україні.

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