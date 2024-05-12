На Миколаївщині сталася ДТП: постраждали п’ятеро осіб, один автомобіль спалахнув

В суботу, 11 травня, в Миколаївській області сталася ДТП за участю трьох автомобілів, один із них спалахнув. Постраждали п'ятеро людей.

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Про це повідомили в поліції Миколаївської області.

Повідомляється, що приблизно о 13:30 на автодорозі «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» поблизу с. Коблеве Миколаївського району сталась ДТП за участі автомобілів Chevrolet Aveo під керуванням 46-річного водія, та автомобілем Mitsubishi L 200, за кермом якого перебував 28-річний чоловік, що буксирував автомобіль УАЗ.

Chevrolet Aveo після зіткнення

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«Внаслідок зіткнення транспортних засобів автомобілі зазнали механічних пошкоджень та сталось займання УАЗу. Керманич Chevrolet та водій і троє пасажирів УАЗ отримали тілесні ушкодження», — йдеться у повідомленні.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого».

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Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до пʼяти років.

Зазначимо, що за останні дні в Україні сталися кілька ДТП із постраждалими та загиблими. Так, 8 травня в Черкасах зіткнулися тролейбус і автомобіль ДСНС. Внаслідок ДТП постраждали понад 10 осіб, серед них троє дітей. Крім того, 11 травня на об'їзній дорозі Вінниці сталася аварія, внаслідок якої загинули троє поліцейських.



Також «ФАКТИ» писали про смертельну ДТП за участі двох вантажівок та легковика під Києвом, яка сталася 8 травня.

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