Смертельна ДТП за участі двох вантажівок та легковика під Києвом: є загиблі
У Київській області в середу, 8 травня, сталась ДТП за участі двох вантажівок та легковика. Внаслідок аварії загинуло троє осіб.
Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
У відомстві зазначають, що близько 10 години до них надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у селі Святопетрівське.
На місці події з'ясувалось, що ДТП сталась за участю двох вантажівок та легкового автомобіля, внаслідок їх зіткнення загинули чоловік і 2 жінки.
«На деблокацію загиблих та змивання пально-мастильних матеріалів від ДСНС залучалось 2 одиниці техніки 6 чоловік особового складу», — поінформували в рятувальники.
Зазначимо, що напередодні у Києві сталась ДТП за участі автобуса та вантажівки. Внаслідок автопригоди постраждали пасажири та водій маршрутки. Також нещодавно у Києві затримали водія автомобіля BMW, який збив в Оболонському районі двох пішоходів.
А наприкінці зими на під'їзді до столиці у двох великих ДТП за участю пасажирських автобусів постраждали більше ніж 10 людей.
Фото ДСНС415
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