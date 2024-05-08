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Смертельна ДТП за участі двох вантажівок та легковика під Києвом: є загиблі

16:18 8 травня 2024
На місці події

У Київській області в середу, 8 травня, сталась ДТП за участі двох вантажівок та легковика. Внаслідок аварії загинуло троє осіб.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У відомстві зазначають, що близько 10 години до них надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у селі Святопетрівське.

На місці події з'ясувалось, що ДТП сталась за участю двох вантажівок та легкового автомобіля, внаслідок їх зіткнення загинули чоловік і 2 жінки.

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Триває рятувальна операція

«На деблокацію загиблих та змивання пально-мастильних матеріалів від ДСНС залучалось 2 одиниці техніки 6 чоловік особового складу», — поінформували в рятувальники.

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Зазначимо, що напередодні у Києві сталась ДТП за участі автобуса та вантажівки. Внаслідок автопригоди постраждали пасажири та водій маршрутки. Також нещодавно у Києві затримали водія автомобіля BMW, який збив в Оболонському районі двох пішоходів.

А наприкінці зими на під'їзді до столиці у двох великих ДТП за участю пасажирських автобусів постраждали більше ніж 10 людей.

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Фото ДСНС

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