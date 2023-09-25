Потрійна ДТП на Миколаївщині: загинули молоді хлопець та дівчина

Не тільки війна, але й дорожньо-транспортні пригоди продовжують забирати життя українців, як це, наприклад, нещодавно сталося на Рівненщині.

А напередодні на автодорозі Миколаїв — Дніпро неподалік села Мар’ївка Інгульської громади сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів BMW 330D, Ford Ranger та Mersedes Bens Sprinter 519 CDI, повідомляє поліція Миколаївщини.

«Внаслідок автопригоди 21-річний водій та 19-річна пасажирка легковика від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці. 40-річний керманич та 29-річний пасажир пікапу отримали травми різних ступеней тяжкості та були госпіталізовані до медичного закладу. 39-річний водій рефрижератора не постраждав», — йдеться у повідомленні.

Фото поліції

В поліції подробиць дорожньо-транспортної пригоди не повідомляють, але зазначають, що слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого».

Фото поліції

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, що на Вінничині водій збив дівчину, яка переходила вулицю по пішохідному переходу. Пізніше з`ясувалося, що це був хасид, який їхав до Умані на святкування Рош га-Шана.

Фото поліції

223

Читайте нас у Facebook та Instagram