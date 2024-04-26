Арешт заступника шойгу Тимура Іванова за держзраду чи хабар: версії гучного скандалу в керівництві росії

У москві Басманний суд, який сфабрикував вирок журналісту Олександру Невзорову, 25 квітня заарештував третього підозрюваного у справі про ймовірний хабар, який, за даними слідства, отримали заступник міністра оборони росії Тимур Іванов і бізнесмен Сергій Бородін. Співвласника компанії «Олімпстрой», великого підрядника Міноборони рф, Олександра Фоміна відправили в СІЗО до 23 червня, повідомила пресслужба судів загальної юрисдикції москви.

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Інформація про кримінальну справу проти Тимура Іванова стала відома напередодні. За інформацією російських ЗМІ, Іванова затримали 23 квітня о 17:00 у своєму робочому кабінеті після проведення колегії в Міноборони рф, на якій були присутні міністр оборони сергій шойгу та сам Іванов.

Наступного дня після затримання Тимур Іванов був заарештований. На суді він з'явився у військовій формі з погонами та орденськими планками, що є рідкістю для таких високопоставлених фігур. Однак на відео, де його виводять із будівлі суду, Іванов був уже в цивільному одязі з кайданками на зап'ястях.

Як повідомив адвокат заарештованого Мурад Мусаєв, Іванова обвинувачують у сприянні якимось компаніям-підрядникам Міноборони, які, як стверджується, виконували будівельно-ремонтні роботи на об'єктах, що належать Іванову. Йому висунуто обвинувачення за статтею про отримання хабара в особливо великому розмірі, що передбачає покарання до 15 років позбавлення волі. Іванов заперечує свою провину.

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Тимур Іванов обіймає посаду заступника міністра оборони з 2016 року (з 24 квітня він відсторонений від посади). Його називають давнім знайомим і соратником сергія шойгу: у 2012 році Іванов був віцепрем'єром в уряді Московської області, який очолював шойгу.

У Міноборони Іванов курував великі військові будівництва останніх років, включно з відновлення в Україні зруйнованого та окупованого російськими агресорами Маріуполя, будівництво головного храму збройних сил росії, космодрому «Восточний» та медичних центрів для лікування пацієнтів з COVID-19.

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Тимур Іванов із путіним, шойгу і патріархом Кирилом

Крім цього, Іванов був відомий своїм розкішним способом життя задовго до арешту, і спостерігачі сумніваються, що причиною кримінального переслідування Тимура Іванова стала саме корупція. У грудні 2022 року соратники Олексія Навального опублікували розслідування про майно і фінанси заступника міністра оборони рф, засноване на архіві електронної пошти його колишньої дружини. У пошті команда Навального виявила рахунки на купівлю дорогих автомобілів, плани їхніх будинків, документи на яхти і вілли в Європі, чеки за антикваріат і прикраси, тисячі фотографій, зокрема з розкішних вечірок за участю російських чиновників, наприклад прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова. Тільки у 2013−2018 роках сім'я Іванових витратила на оренду вілл у Сен-Тропе щонайменше 850 тисяч євро, а ще 250 тисяч євро пішло на яхти. У розпорядженні у сім'ї було по власному «Роллс-Ройсу» в росії та у Франції. У власності сім'ї заступника міністра оборони рф — садиба ХIХ століття в Чистому провулку в москві, що розташована навпроти резиденції патріарха Кирила, п'ятикімнатна квартира на Арбаті, садиба на Рубльово-Успенському шосе, далека дача на березі Волги у Тверській області.

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Іванов із дружиною

Із розслідування команди Навального випливало, що розкішний спосіб життя Іванова і його сім'ї фінансувався коштом компаній, які отримували підряди від Міноборони росії.

Проте джерела, близькі до ФСБ, повідомили виданню «Важные истории», що справжньою причиною арешту заступника міністра оборони Тимура Іванова є держзрада. За їхніми словами, хабар лише являє публічний образ, який використовується для утримання уваги громадськості, тоді як насправді йдеться про держзраду. На користь кого — невідомо.

За даними російських силовиків, компрометуючі матеріали на Іванова збирали вже багато років. У 2017 році слідчий Слідчого комітету розповів головному редактору «Важных историй» Роману Аніну, що зібрані матеріали стосувалися діяльності Іванова як керівника «Оборонстроя». Однак у той час їх не вдалося реалізувати через втручання шойгу, який підтримав Іванова.

За словами джерел, близьких до ФСБ, наразі вирішують питання: «або саджатимуть за хабар і „добиватимуть“ на зоні, або ж перекваліфікують обвинувачення на держзраду».

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов, аналізуючи в Facebook історію з арештом заступника міністра оборони росії, написав: «Під керівництвом сергія шойгу, за політичного прикриття Юрія Ковальчука (олігарх, з яким путін зустрічав Новий рік) та за допомогою офіцера СЗР Віктора Алганова склалася стійка група з відмивання грошей Міноборони рф, до якої входять Руслан Цаліков, Сергій і Тимур Іванови, а також Ксенія Шойгу. Саме ці люди забезпечують особисті фінансові інтереси міністра і забезпечують його політичну керованість для путіна.

Арешт Тимура Іванова виглядає як пролог до повної зачистки Міноборони, а також як серйозний дзвіночок для групи Ковальчуків напередодні кадрових ротацій у російській владі у травні 2024 року".

Український аналітик Олексій Копитько припускає кілька можливих версій справи Іванова, включно з ударом по позиціях шойгу, традиційними розбірками «чекісти проти армійських» і чистим бізнесом.

Головне управління розвідки Міноборони України також висловило версію про те, що розслідування проти Іванова могло бути пов'язане з успішною кібероперацією, внаслідок якої вдалося отримати доступ до безлічі конфіденційних документів російського генерала.

«У кремлі чудово знали про хабарництво Тимура Іванова, проте це не ставало приводом для його притягнення до відповідальності. Водночас саме медійний розголос витоку інформації та потрапляння її в українську розвідку (а не хабарництво заступника шойгу) стало реальною причиною його переслідування та арешту», — вважають у ГУР.

Фото з відкритих джерел

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