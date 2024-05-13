Після набрання чинності новим законом про мобілізацію, який, зокрема, передбачає необіхдність у двомісячний термін оновити дані у ТЦК та СП, військкоми можуть надіслати військовозобов'язаним лист-нагадування. А якщо людина не з'явиться, то її дані потрапляють до бази ухилянтів. І якщо на вулиці у нього перевірять документи, то патруль побачить дані особи у базі, і людину мають примусово доставити до ТЦК та СП.

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Як повідомив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко в інтерв’ю «Телеграфу», про судовий позов ТЦК та СП щодо ухилянта в такій ситуації не йдеться, бо наразі в військкоматах немає штату, аби формувати судові позови. Він не відкидає того, что в такій ситуації суди можуть бути «завалені» такими справами.

«Звісно, суди не будуть з цим справлятися. Але ви повинні розуміти, що в цьому новому законі передбачене саме рішення суду без апеляції. Умовно кажучи, коли ТЦК звернеться до суду, скоріш за все, це вже буде якась спрощена форма звернення — автоматизована. І суд одразу буде виносити рішення. Оскарження може бути потім, але людину вже мобілізують», — додав він.

До речі, питання щодо судів коментував й міністр юстиції Денис Малюська, який висловив припущення, що потік справ не буде настільки величезним.

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«І знову ж таки, це не є якісь нові механізми. У нас, наприклад, ці механізми обмеження — вони схожі з тими, які в нас застосовуються до неплатників аліментів. Таких неплатників аліментів в Україні історично була цифра приблизно десь півмільйона громадян. Нічого, якось суди впоралися з півмільйоном. Я думаю, що тут буде істотно менше. Безумовно, з неплатниками аліментів це не була разова акція, але і тут я теж не думаю, що це буде якась разова», — казав він в інтерв'ю ВВС та додавав: «Ризик певний є, його треба правильно скерувати, працювати з ТЦК, розмовляти з судами з приводу вивчення їхньої завантаженості, швидкості і оперативності — це все складна робота, яку потрібно скоординувати».

Нагадаємо, що військовозобов'язані, яким раніше був становлений статус «обмежено придатний» (він в Україні скасовується), встановили термін проходження ВЛК до 4 лютого 2025 року.

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Фото Pixabay

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