Даша Квіткова розповіла, як з колишнім чоловіком розділили нерухомість та автомобілі

Блогерка-мільйонниця Даша Квіткова, яка розлучилася з Нікітою Добриніним, вперше розповіла, як вони поділили спільне майно. За її словами, з колишнім чоловіком вони уклали угоду — поділити автівки та нерухомість порівну. Такі домовленості влаштували обидві сторони.

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«Ми поділили все порівну. Будинок залишився мені, а квартира залишилася його. Ми поділили машини. Коли будинок продасться, всі кошти підуть мені, але в нас є домовленість з Микитою, на яку ми пішли обидва, що тільки-но я продаю будинок, я купую квартиру Леву. Це буде власність нашого сина», — поділилася Даша в програмі «Неймовірна правда про зірок».

Також вона розповіла, що намагалася зберегти шлюб і щиро кохала свого чоловіка. Проте цих почуттів виявилося замало.

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«Я думаю, що наші стосунки трималися на коханні, але іноді його недостатньо. Я думаю, що не було шансу щось змінити. Буду казати за себе. Я довго намагалася, але в певний момент зрозуміла, що я більше не можу і не хочу», — сказала Квіткова.

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Нагадаємо, Нікіта та Даша одружилися 2020 року після участі в шоу «Холостяк». Вони виховують сина Лева, який народився в 2021 році. Проте цей шлюб виявився нетривалим. У січні минулого року пара оголосила про розлучення. Конкретних причин ні Даша, ні Нікіта не повідомляють.

Нещодавно Квітковій приписували роман з одруженим чоловіком. А Добринін зізнався, що в нього є дівчина.

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Фото: instagram.com/kvittkova

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