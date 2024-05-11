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Події

Зі святкуванням не склалося: у Донецьку ракетним ударом знищено кафе, де окупанти збиралися відзначати 10-річчя «ДНР» (відео)

14:45 11 травня 2024
Ракетна атака

Після атаки по центру підготовки операторів БПЛА в окупованому Донецьку ракетним ударом знищено кав’ярню «Paradise». Про це повідомляє Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».

«Т.о. Донецьк, ракетний удар з використанням HIMARS по місцевому „кабаку“. Є загиблі. Судячи по метушні військових та каретам швидкої — прилетіло куди треба», — йдеться у повідомленні Telegram-каналу.

«Повідомляється, що в цьому ресторані збирались незрозумілі люди щоб провести автопробіг в честь т.з. „Юбілєя днр“. Автопробіг, судячи з усього, не вдався, а от салюти вийшли шикарні!» — додає «Оперативний ЗСУ».

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Також повідомляється по 5 загиблих та 6 поранених окупантів.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно ЗСУ вдарили HIMARS по скупченню російських військ у Херсонській області.

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