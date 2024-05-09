Всюди, куди приходить росія, відбуваються катастрофи, зокрема екологічні. Експерт Кримськотатарського Ресурсного Центру, еколог Євген Хлобистов вказав на важку ситуацію із наповненістю водойм. За його словами, тільки у річці Малий Салгир спостерігається місячна норма, в інших — до 54% від цього показника, через що рівень води в деяких знизився або зовсім річки почали висихати.

ВІДЕО ДНЯ

«Це природні процеси: в Криму зараз відносно мала кількість опадів, паралельно зі штучних водосховищ воду забирають для повсякденних потреб. Окрема проблема — це забудова навколо річок, тому що зараз забудова має хаотичний, неврегульований характер й через забудову знищуються ці маленькі джерельця, які є елементами активного живлення річки», — зазначає еколог.

Окрім того, експерт нагадав про те, що в 2020 році в Криму пересохла більшість малих та середніх річок.

«Одна з найбільших річок Криму у 2020 році втратила своє існування — там сухе русло було, а за часів Івана Айвазовського є відповідна картина, де видно, як в гирло річки Бельбек заходять пароплави», — нагадує він.

РЕКЛАМА

Причин цьому багато. Це мілітаризація Криму, збільшення кількості постійного населення, нераціональний розподіл води між регіонами Криму.

«Ми бачимо, що ситуація для звичайного жителя, кримчанина, буде погіршуватися», — заключає він.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що за даними Центра національного спротиву, на окупованій території назріває масштабна екологічна катастрофа.

На фото у заголовку річка Кача

РЕКЛАМА

82

Читайте нас у Facebook