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Події

У Криму висохли майже всі річки — експерт

20:02 9 травня 2024
Кримська річка Кача

Всюди, куди приходить росія, відбуваються катастрофи, зокрема екологічні. Експерт Кримськотатарського Ресурсного Центру, еколог Євген Хлобистов вказав на важку ситуацію із наповненістю водойм. За його словами, тільки у річці Малий Салгир спостерігається місячна норма, в інших — до 54% від цього показника, через що рівень води в деяких знизився або зовсім річки почали висихати.

«Це природні процеси: в Криму зараз відносно мала кількість опадів, паралельно зі штучних водосховищ воду забирають для повсякденних потреб. Окрема проблема — це забудова навколо річок, тому що зараз забудова має хаотичний, неврегульований характер й через забудову знищуються ці маленькі джерельця, які є елементами активного живлення річки», — зазначає еколог.

Окрім того, експерт нагадав про те, що в 2020 році в Криму пересохла більшість малих та середніх річок.

«Одна з найбільших річок Криму у 2020 році втратила своє існування — там сухе русло було, а за часів Івана Айвазовського є відповідна картина, де видно, як в гирло річки Бельбек заходять пароплави», — нагадує він.

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Причин цьому багато. Це мілітаризація Криму, збільшення кількості постійного населення, нераціональний розподіл води між регіонами Криму.

«Ми бачимо, що ситуація для звичайного жителя, кримчанина, буде погіршуватися», — заключає він.

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Раніше повідомлялося, що за даними Центра національного спротиву, на окупованій території назріває масштабна екологічна катастрофа.

На фото у заголовку річка Кача

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