«Ілюзія мирного життя»: евакуйовані жителі Харківщини повертаються додому, щоб під обстрілами… посадити город

У Куп'янському районі Харківської області, що перебуває під обстрілами рф, зі 135 тисяч жителів, які жили у районі до повномасштабного вторгнення, лишаються 35 тисяч людей. Деякі з тих, хто виїхав у рамках обов'язкові евакуації, намагаються повернутися, щоб посадити городи. Про це розказав начальник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич, інформує Суспільне.

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«Зараз люди не дуже охочі евакуюватися. За великим рахунком, ті, хто бажав виїхати, вважав це за потрібне, вони повиїжджали. Просто зараз почалася ця „городня“ пора, і деякі намагаються повернутися в ті населені пункти, звідки здійснюється обов'язкова евакуація, щоб засадити город і поїхати. Отак-от раз на тиждень вони потім з'являються, щоб його обробляти. Тобто ілюзія мирного життя вона трохи є», — говорить Канашевич.

За його словами, ситуація на Куп'янщині незмінна.

«Єдино що — трішки розширилася географія штурмових дій, що їх здійснюють російські окупаційні війська. Це в напрямку населеного пункту Піщаного. А так, загалом кажучи, від Синьківки до Кислівки, від Кислівки через Табаївку до Берестового ворог постійно здійснює штурмові дії», — каже керівник РВА.

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За його словами, штурмові дії мають різну інтенсивність, але можна зазначити, що протягом останнього тижня їхні дії трішки пожвавішали, і часом вони намагаються по трьох-чотирьох напрямках за добу штурмувати.

«Утім, натепер жодного успіху не мають. Усі наші позиції залишаються за ними, Збройні сили перебувають на місцях і дають гідну відсіч на цих напрямках», — зазначив він.

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Як писали «ФАКТИ», ситуація на Харківщині зараз дуже складна. Росіяни зайняли ще кілька сіл в області та пробиваються до Вовчанська.

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