У Польщі запустили програму допомоги українським біженцям в оренді житла: що важливо знати

У Польщі, де нещодавно продовжили тимчасовий захист для українських біженців, фонд Habitat Poland пропонує українським біженцям скористатися програмою «Крок Додому» (Krok do Domu). Це цілий набір заходів для підтримки осіб, які рятуються від війни, але мають труднощі з орендою житла в Польщі. В рамках програми пропонуються різні послуги, спрямовані на підвищення доступності та полегшення оренди житла, пише Польський консультант.

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Програма «Крок Додому» (польськ., Krok do Domu) — це набір заходів підтримки від Фонду Habitat Poland, які полягають у допомозі знайти житло в оренду біженцям з України, оформити договір, а в деяких випадках допомогти з оплатою житла.

Існують певні умови використання допомоги, однак остаточне рішення приймається індивідуально у кожному конкретному випадку, і може виражатися у різноманітному наборі послуг у різних воєводствах Польщі.

Завданням учасників програми є прагнення до підписання договору оренди, зокрема перегляд пропозицій, комунікація з орендодавцями та Habitat Poland, вибір житла тощо.

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Для того, щоб взяти участь у програмі «Крок Додому», необхідно, зокрема, відповідати наступним критеріям:

• Документально підтвердити перетин кордону після 24 лютого 2022 року.

• Законно перебувати на території Польщі на даний час (на момент подання заявки).

• Готовність орендувати житло не менше ніж на 12 місяців.

• Мати дохід домогосподарства не вище 3000 — 4500 злотих (залежно від воєводства).

• Належати до групи, яка особливо наражається на ризик втрати житла.

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Однак це ще не всі умови. З повним набором можна ознайомитись в офіційній інструкції.

Погоджуючись на участь у програмі «Крок Додому», слід розуміти наступне:

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• Програма діє на всій території Польщі.

• Комунікація з учасником відбувається дистанційно: за допомогою email та/або телефону.

• Підтримка Habitat Poland надається безкоштовно, але учасники повинні будуть покрити частину витрат, пов'язаних з орендою житла, наприклад, орендну плату (тобто Фонд не сплачує за житло повністю, а співфінансує його на встановлену суму).

Крім того, підтримка надається при наданні необхідних документів під час процесу верифікації. У разі невідповідності вимогам Фонд має право відмовити заявнику.

Відповідно, для участі в програмі важливим є перебування біженця в місті, де він шукає квартиру, наявність вільного часу (наприклад, для перегляду житла), оперативна комунікація з представником Фонду, надання правдивої та актуальної інформації про свою житлову ситуацію.

Підтримка українських біженців у рамках програми «Крок Додому» може набувати таких форм:

• Надання інструкції для самостійного пошуку житла.

• Дистанційні послуги Агента нерухомості — пошук пропозицій житла на основі переваг учасника.

• Дофінансування за послуги Агента з Нерухомості — доплата за послуги Агента з Нерухомості, обраного та сплаченого учасником (за умови укладання договору оренди).

• Надання надійних та перевірених зразків договорів оренди.

• Мобільний додаток: підписання договору за допомогою мобільного телефону та переведення комунікації з власником житла.

• Страхування для учасника програми та власника житла.

• Послуги, пов'язані з орендою (наприклад, нотаріус, переклад).

Напевно, головним для багатьох буде можливість отримати фінансову підтримку (за умови відповідності додатковим критеріям), яка може набувати форми дофінансування депозиту або часткової доплати за оренду.

В рамках програми можуть бути застосовані і види допомоги, побічно пов'язані з наймом житла (після консультації з фахівцем), наприклад, співфінансування мовних курсів, професійного навчання, догляду за дітьми тощо, а також у вигляді інформаційної підтримки та перенаправлення у необхідні державні чи муніципальні служби.

Для участі у програмі необхідно подати анкету.

Рекомендується заповнювати заявку на участь у програмі не раніше ніж за 31 день до запланованої дати початку оренди. Набір для участі у програмі вже відкрито. Час очікування верифікації заявок, за повідомленням Фонду, становить приблизно 7 днів і може залежати від кількості заявок.

Ще раз нагадаємо, рішення приймається в індивідуальному порядку, на підставі даних анкети та проведених далі онлайн-консультацій. Усі параметри допомоги, які Фонд зможе надати біженцю-заявнику, будуть повідомлені йому особисто.

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