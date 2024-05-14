Будинок генерала взяли штурмом: у росії затримали головного кадровика міністерства оборони

Після відставки сергія шойгу з посади міністра оборони рф затримали керівника Головного управління кадрів цього відомства, генерал-лейтенанта Юрія Кузнєцова. Про це повідомляє «Радіо Свобода» та російські ЗМІ. На сайті міноборони рф інформація про арешт чиновника відсутня. Відомо також, що напередодні на робочому місці Кузнєцова відбулися слідчі дії, при цьому самого його в цей момент там не було.

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Генерал-лейтенанта затримали близько п'ятої години ранку 13 травня. Контррозвідники в балаклавах і з ломами «винесли» ворота і вікна його особняка. У момент штурму в будинку перебував Кузнєцов і його дружина — колишня співробітниця комітету з військово-технічного співробітництва з іноземними державами, академії Ракетних військ стратегічного призначення та інших структур міністерства оборони.

Кузнєцов з травня 2010 по травень 2023 року очолював 8-е управління Генштабу (Службу захисту державної таємниці Збройних сил росії), яке відігравало провідну роль у забезпеченні інформаційної безпеки російських збройних сил. У 2023 році генерала призначили керувати Головним управлінням кадрів військового відомства.

«Наскільки нам відомо, під увагу слідства потрапила діяльність Кузнєцова якраз-таки на посаді глави служби захисту держтаємниці, а не його кадрові справи», — пише один із російських телеграм-каналів, близький до силовиків.

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На думку авторів каналу, зі зміною очільника військового відомства з сергія шойгу на Андрія Бєлоусова почалися «передбачувані чистки в міноборони», зокрема щодо людей, які «так чи інакше забруднені в неприємних епізодах».

«Можливо, йдеться про недбалість і недостатню роботу із забезпечення захищеності інформації. Усе ж „витоки“, зокрема й документів особливої важливості, — це, на жаль, реальність», — журяться автори тг-каналу.

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Крім того, про затримання Кузнєцова пишуть канали, пов'язані з ПВК «Вагнер». Вони припускають, що кримінальна справа може мати «не корупційний характер», як у випадку із заарештованим заступником міністра оборони Тимуром Івановим, а «забарвлення державної зради» через його минуле місце роботи.

Також у ЗМІ росії пишуть про те, що щонайменше двоє заступників міністра оборони росії — Руслан Цаліков, який курує департамент інформації та масових комунікацій відомства, і Олексій Криворучко, який відповідає за питання організації забезпечення армії, — подали рапорти про відставку ще до відставки шойгу. Повідомляють про те, що і Цаліков, і Криворучко, «як і багато інших керівників міністерства оборони», були замішані в кількох корупційних скандалах. Відомо, наприклад, що у Криворучка ще з 2011 року є нерухомість у США, а в росії він придбав будинок площею 1500 кв м на ділянці в 35 соток у престижному районі Підмосков'я. Крім того, дві дочки Криворучка народилися в США і мають американське громадянство. Російські воєнкори припускають, що відхід Цалікова і Криворучка може бути пов'язаний з арештом заступника міністра оборони Тимура Іванова.

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Раніше повідомляли версії про те, що означає заміна в росії міністра оборони.

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