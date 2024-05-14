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«Заради них ми дихаємо»: співак Юлік розказав, як таємно дарує дружині квіти

21:59 14 травня 2024
Юлік

Український співак і автор пісень Юлік вирішив випустити пісню, яку присвятив усім жінкам. Її назва — «Квіти». За словами артиста, це втілення-присвята найкращій половині людства, співак вже не вперше у своїх піснях освідчується у почуттях.

«Квіти варто дарувати не лише на якесь свято чи подію, а й просто у будні дні. Це свого роду нагадування чоловікам, що заради наших жінок ми живемо щасливо, дихаємо та надихаємось», — розповідає Юлік.

Слова та музику до пісні артист написав самостійно, після повернення із закордонного благодійного туру з метою збору коштів для ЗСУ.

«Останній рік я гастролював у багатьох країнах і кожного разу очі та щасливі обличчя жінок спонукали мене до створення ще однієї пісні-присвяти. Особисто я часто буваю не вдома і користуюсь кур’єрською доставкою квітів, щоб зробити приємне своїм рідним, це так зручно, хоча живу емоцію воно не передасть», — додав співак.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що співак Юлік розриває TikTok новим синглом.

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