«Не тікай»: співак Юлік розриває TikTok новим синглом

Співак Юлік, якому вдалося зібрати чималу суму на підтримку України під час туру Європою, в останній місяць літа вирішив презентувати пісню «Не тікай». І вона вже сподобалась тисячам українців, котрі чули її на благодійних концертах. Це — літній сингл, який має на меті вкотре нагадати усім, що важливо цінувати один одного. Саме ця пісня стала продовженням мініальбому артиста, в який увійшли пісні «Просто обійняти» та «Пригорну». Написав пісню Юлік у співпраці з аранжувальником та автором пісень Богданом Нестором, який відомий співпрацями з Олею Цибульською, Джамалою, Дзідзьо та іншими. Хлопці створили композицію за три години сидячи у студії.

«Мені важливо, щоб кожен, хто почує цей трек, включив максимально свою пам’ять та згадав про ті круті моменти, які він (вона) прожили раніше, — каже Юлік. — Хочеться аби пари, сім’ї ніколи не розлучались, а навпаки, мали нове дихання і жили у щасті та мирі весь час. Ця пісня підійде для яскравих спогадів і дасть сигнал новим крутим стосункам».

За словами артиста, він радіє, коли хлопці з передової надсилають свої відео під його пісні.

«Пісенний фронт в дії, кожен працює задля перемоги. І такі пісні, веселого характеру, також потрібні аби хоча б на три хвилини змінити картинку у голові», — додає співак.

Крім того, раніше Юлік запустив звук пісні у TikTok, який стрімголов почали підтримувати та поширювати шанувальники Юліка.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що пісню, яку Тіна Кароль написала з оскароносною композиторкою Даян Уоррен, подали на «Греммі». А Оля Полякова дала великий концерт в одному з залів Ніцци (Франція).

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