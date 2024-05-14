Принц Гаррі знайшов собі нову «сім'ю», і вона не в Британії

Принц Гаррі і Меган Маркл завершили візит до «небезпечної країни» Нігерії, який був насичений подіями і зустрічами.

Зокрема, у неділю, на День матері, Меган Маркл довірили провести церемонію одруження у Будинку уряду в штаті Лагос, під час якої вона заявила, що Нігерія — її історична батьківщина, і вона дуже вдячна одноплемінникам за теплий прийом.

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Принц Гаррі також розчулив своїм виступом присутніх, назвавши їх своїми «рідними».

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«Я проігнорую протокол, тому що на даний момент ми всі одна сім'я. Дякую, що прийняли мою дружину і мене в Нігерії. Це наш перший візит. Але він точно не буде останнім», — заявив син Чарльза III, пишуть ЗМІ.

У Нігерії Меган Маркл та принца Гаррі зустріли дуже привітно, перед ними виступали гімнасти, а під час офіційної частини візиту герцогу і герцогині дали нігерійські імена як знак належності до народу Нігерії.

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Зазначимо, у жовтні 2022 року Меган Маркл у своєму підкасті «Архетипи» розповіла, що зробила ДНК-тест, з якого дізналася, що на 43% нігерійка. Це спонукало її на розширення партнерства їхнього фонду Archewell Foundation з організаціями Нігерії. Зокрема, під час цього візиту вони підписали партнерську угоду між фондом та організацією Giants of Africa, яка використовує баскетбол для розширення прав та можливостей молодих людей.

Меган Маркл підкреслила своє походження, одягнувши традиційний нігерійський предмет одягу aso oke. Він виготовлений з візерункової тканини ручного плетіння, і його обертають навколо талії або перекидають через плече і надягають з особливих випадків. Його подарували Меган Маркл жінки з Нігерії.

Зазначимо, що герцог та герцогиня Сасекські прилетіли до Нігерії, щоб просувати «Ігри нескорених» — змагання між військовослужбовцями, які отримали поранення. Вони проводяться з ініціативи принца Гаррі вже кілька років.

Тим часом у Британії серед членів королівської родини відношення до Гаррі та Меган змінилося. Зокрема, майбутні король і королева, Вільям та Кейт, «відкриті» для примирення з герцогом та герцогинею Сассекськими. За словами анонімного інсайдера, Вільям і Кейт прагнуть примирення заради своїх трьох дітей. Вони не хочуть, щоб сварка перейшла на наступне покоління.

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