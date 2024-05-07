Вільям і Кейт хочуть помиритися з Гаррі та Меган: джерело назвало несамовиту причину

Принц Вільям і принцеса Кейт віддалилися від принца Гаррі та Меган Маркл після їхнього сенсаційного зречення 2020 року від королівських повноважень. Однак майбутні король і королева «відкриті» для примирення з герцогом і герцогинею Сассекськими. Про це повідомило обізнане джерело виданню New York Post.

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Як пише NYP, анонімний інсайдер розповів Us Weekly, що Вільям і Кейт прагнуть примирення заради своїх трьох дітей.

«Вони хочуть налагодити стосунки з Меган і Гаррі і не хочуть, щоб сварка перейшла на наступне покоління», — заявило джерело.

Інсайдер додав, що Меган і Гаррі відчувають те ж саме: «Очевидно, герцог і герцогиня хочуть, щоб у їхніх дітей були стосунки з кузенами».

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Вільям і Кейт є батьками 10-річного принца Джорджа, 8-річної принцеси Шарлотти і 5-річного принца Луї, а Гаррі і Меган — мама і тато 4-річного принца Арчі та 2-річної принцеси Лілібет.

Відомо, що незабаром принц Гаррі повернеться до Великої Британії на церемонію, присвячену 10-річчю перших «Ігор нескорених», що викликало припущення про те, що він може зустрітися з Вільямом і Кейт, яка наразі проходить лікування від раку.

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Однак ще одне обізнане джерело повідомило The Mirror, що зустріч тет-а-тет між принцом Вільямом і герцогом Гаррі навряд чи відбудеться.

«Їхні стосунки залишаються вкрай напруженими. Гаррі в приватному порядку висловив бажання зустрітися з братом, але зараз це не на часі», — повідомило джерело.

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Повідомляється, що під час майбутньої поїздки до Великої Британії Гаррі житиме в номері готелю, оскільки його родичі з королівської сім'ї не змогли запропонувати жодної зі своїх численних резиденцій.

Це буде не вперше, коли Гаррі зупиняється в готелі під час поїздки до Лондона. Так він вчинив під час лютневої поїздки до Великої Британії після того, як королю Чарльзу III поставили діагноз «рак».

Наразі залишається незрозумілим, чи побачить Гаррі короля Чарльза III під час свого короткого перебування у Великій Британії.

Один із наближених до королівської сім'ї друзів розповів The Daily Beast, що Чарльз прагне відновити стосунки з Гаррі, і Вільям це розуміє.

«Рак змушує дивитися на багато речей крізь пальці, — сказав друг. — Вільям поважає бажання батька помиритися із сином, але зараз принц зосереджений на тому, щоб захистити свою сім'ю від стресових ситуацій».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що стало відомо, що сказали принцесі лікарі та коли принц Вільям і Кейт Міддлтон знову з'являться на публіці.

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