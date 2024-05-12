Без Арчі та Лілібет: Гаррі та Меган Маркл поїхали в одну з найнебезпечніших країн

Герцог і герцогиня Сассекські розпочали свою триденну поїздку до Нігерії. І хоча пара подорожувала наодинці, без своїх двох дітей, принца Арчі та принцеси Лілібет, вони були постійно думками з нащадками, пише видання «Hello!».

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Під час відвідин в столиці Нігерії Абуджі академії Лайтвей Меган Маркл не переставала говорити про свого п'ятирічного сина і трирічну доньку, розповіла про улюблені заняття Лілі та любов Арчі до будівництва, а також багато інших подробиць про дітей.

В останньому епізоді подкасту «Правильний королівський подкаст», ведучі поговорили про короткочасне повернення принца Гаррі до Великобританії і його поїздку в Нігерію з Меган. Один з них зауважив: «Нігерія дуже, дуже велика країна, яка також має деякі власні проблеми з безпекою на цей час. Тож, я думаю, що вони не візьмуть своїх дітей».

А поки сім'ю розділяють тисячі кілометрів, Арчі та Лілібет находяться під наглядом їхньої бабусі по материнській лінії Дорії Регланд.

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Нагадаємо, що під час візиту до Лондону з нагоди десятої річниці «Ігор Нескорених» принц Гаррі, як повідомляють ЗМІ, не планував зустрічей ні з братом, принцом Вільямом, ні зі своїм батьком, королем Чарльзом.

Фото: instagram.com/princeharryofengland/

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