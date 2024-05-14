«Використає будь-кого»: у мережі обурилися вибором «Холостяка»

Телеканал СТБ оголосив про початок зйомок нового Холостяка. Це вже буде 13 сезон проєкту. Нагадаємо, попередній сезон знімався ще до початку повномасштабного вторгнення, а його героєм став американець українського походження Алекс Топольський. Вперше в історії шоу одночасно оголосили ім’я Холостяка та початок кастингу серед учасниць.

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Нагадаємо, новим Холостяком став 28-річний Олександр «Терен» Будько, командир взводу батальйону «Карпатська Січ», який під час контрнаступу на Харківщині у 2022 році втратив обидві ноги. Він відомий своєю активною соціальною позицією. «Терен» — учасник збірної України на міжнародних змаганнях «Ігри нескорених», автор документальної прози та ютуб-проєкту. Хлопець став героєм фільму «Перший ряд» про українську балетну трупу, продюсеркою якого виступила голлівудська акторка Джесіка Паркер.

Олександр «Терен» Будько та Григорій Решетнік

Незважаючи на популярність «Холостяка», багато хто у соціальній мережі обурився таким вибором каналу, звинувативши продюсерів у гонитві за високими рейтингами.

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«Хлопець чудовий, а СТБ як завжди ради рейтингів використає будь-кого», — написали у коментарях.

«Гра за часом (війна, то і будемо знімати героя), — вважає дописувач. — А де про людяність, справжні почуття, кохання? Щастя любить тишу».

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Деякі вважають, що під час війни розважальні шоу, як «Холостяк», взагалі недоречні.

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«Я б залюбки дивилася цей проєкт після того, як над головою перестануть літати ракети та дрони, — поділилися думками. — Після того, як мій чоловік повернеться додому! Коли всі чоловіки повернуться додому. Це було б доречно, після війни. Після всього цього щоденного жаху».

Відомо, що кастінг продовжиться місяць, влітку вже розпочнуться зйомки, а в етер проєкт вийде вже восени.

«ФАКТИ» писали, як переможниця проєкту «Холостяк» Даша Квіткова розділила майно зі своїм колишнім чоловіком.

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