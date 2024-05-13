39.49 / 39.99 42.52 / 43.16
Київ: +9
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Які часи — такі й герої: новим «Холостяком» став ветеран війни

17:51 13 травня 2024
Олександр Терен

Популярне романтичне шоу «Холостяк» з ведучим Григорієм Решетніком повертається в ефір. Телеканал СТБ розкрив ім'я нового головного героя, серце якого будуть завойовувати дівчата. Ним став справжній Герой — Олександр «Терен» Будько. Він — військовий, ветеран, громадський діяч, автор книги «Історія впертого чоловіка» та учасник національної збірної Invictus Games.

«Два роки ми отримували запитання, чи повернеться на СТБ Холостяк. І чесно відповідали, що це станеться тоді, коли у нас буде справжній герой нашого часу. Адже головний Холостяк країни — це не просто успішний чоловік, готовий будувати стосунки. Це завжди той, кого українські жінки готові назвати ідеальним для себе. Сьогодні ідеальний чоловік в очах українок — це захисник, поруч з яким почуваєшся у безпеці», — йдеться в офіційному повідомленні СТБ.

З Олександром команда познайомилася ще минулого літа під час знімань проєкту «Нескорені». Кажуть, що він вразив своєю харизмою, впевненістю, самоіронією, почуттям гумору.

«Цієї осені разом з Холостяком ми сформуємо національну культуру, дружню до ветеранів та ветеранок. І поринемо у нову історію кохання», — йдеться в повідомленні.

РЕКЛАМА

Вперше в історії проєкту разом з іменем Холостяка одночасно відкрили кастинг дівчат.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Олександр Терен став одним з ведучих ранкового шоу.

Також Герой розповів в інтерв'ю «ФАКТАМ», як брав участь в «Іграх нескорених».

РЕКЛАМА

Фото: СТБ

141

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

унітаз

Коли гості на порозі: навіщо господині засипають в унітаз ложку солі

люди

Попереду — «золоті» тижні: кому пощастить з грошима у травні

Гороскоп

Пацюкам — обережність, Бикам — передбачливість, Тиграм — впевненість: східний гороскоп на тиждень 13 — 19 травня

Віктор Журавель

Феміда на боці криміналітету? Авторитет Журавель, який напав зі зброєю на поліцію, вийшов на волю

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту