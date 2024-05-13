Популярне романтичне шоу «Холостяк» з ведучим Григорієм Решетніком повертається в ефір. Телеканал СТБ розкрив ім'я нового головного героя, серце якого будуть завойовувати дівчата. Ним став справжній Герой — Олександр «Терен» Будько. Він — військовий, ветеран, громадський діяч, автор книги «Історія впертого чоловіка» та учасник національної збірної Invictus Games.

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«Два роки ми отримували запитання, чи повернеться на СТБ Холостяк. І чесно відповідали, що це станеться тоді, коли у нас буде справжній герой нашого часу. Адже головний Холостяк країни — це не просто успішний чоловік, готовий будувати стосунки. Це завжди той, кого українські жінки готові назвати ідеальним для себе. Сьогодні ідеальний чоловік в очах українок — це захисник, поруч з яким почуваєшся у безпеці», — йдеться в офіційному повідомленні СТБ.

З Олександром команда познайомилася ще минулого літа під час знімань проєкту «Нескорені». Кажуть, що він вразив своєю харизмою, впевненістю, самоіронією, почуттям гумору.



«Цієї осені разом з Холостяком ми сформуємо національну культуру, дружню до ветеранів та ветеранок. І поринемо у нову історію кохання», — йдеться в повідомленні.

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Вперше в історії проєкту разом з іменем Холостяка одночасно відкрили кастинг дівчат.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Олександр Терен став одним з ведучих ранкового шоу.

Також Герой розповів в інтерв'ю «ФАКТАМ», як брав участь в «Іграх нескорених».

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Фото: СТБ

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